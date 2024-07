DOSYA HABER/BATI'NIN İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ - Almanya, soykırım işlemekle suçlanan İsrail'e silah desteğini sürdürüyor

Güncel

Almanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılanan İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.

"Batı'nın İsrail'e silah desteği" başlıklı dosya haberin ilk bölümünde AA muhabirleri, Almanya'nın İsrail'e silah tedarikiyle ilgili verileri ve Alman siyasetçilerin, Gazze'ye saldırılarına rağmen İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren açıklamalarını derledi.

ABD'nin ardından İsrail'e silah sağlayan ikinci ülke konumunda bulunan Almanya'nın İsrail'in Gazze'de soykırım işlemek suçlamasıyla uluslararası mahkemelerde yargılanıyor olmasına rağmen silah satışları, bir nebze azalmakla birlikte hala devam ediyor.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine UAD'de İsrail'in soykırımına destek olduğu suçlamasıyla dava açmasının ardından mahkeme Almanya aleyhine ihtiyati tedbirlere hükmetmedi fakat dava devam ediyor.

Öte yandan kararda, UAD'nin "soykırımın ve diğer savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye silah sevkiyatı yapan devletleri, işlenen suçlardan sorumlu tutulabilme ihtimali olduğu" vurgulandı.

-Nikaragua'nın talepleri

Nikaragua, UAD'de 8 Nisan'da yapılan duruşmalarda, Almanya'nın uluslararası hukuku dört şekilde ihlal ettiğini öne sürmüştü. Nikaragua, ilk olarak Almanya'nın, İsrail'e verdiği askeri, siyasi ve mali destekle Gazze'de soykırım işlenmesini kolaylaştırdığını ve Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiğini belirtmişti.

Almanya'nın İsrail'e en çok silah tedarik eden ikinci ülke olduğunu aktaran Nikaragua'nın avukatları, Almanya'nın aynı zamanda İsrail'e verdiği bu mühimmatların Gazze'deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı.

Almanya'nın, uluslararası insancıl hukukun temel sözleşmelerini ve teamüllerini ihlal ettiğini anlatan Nikaragua'nın avukatları, Almanya'nın bir yandan Filistinlilere yönelik yardımları keserken diğer taraftan da İsrail'e tank mermisi, Heron insansız hava aracı, çelik yelek, tıbbi malzeme ve savaş gemisi mühimmatı gönderdiğine dikkati çekmişti.

Nikaragua, Gazze başta olmak üzere Filistin'in tüm topraklarında devam eden İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına Almanya'nın katkı sağlamaya devam etmesine dikkat çekmişti.

Son olarak Nikaragua, Almanya'nın, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı apartheid ve ayrımcı rejimi engellemeyerek ve hatta destek olarak uluslararası hukukun emredici normlarına aykırı hareket ettiğini savunmuştu.

Almanya İsrail'e silah sağladığını kabul etti, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

Almanya'nın avukatları, 9 Nisan'daki duruşmalarda, Berlin yönetiminin "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" yönündeki iddialarını reddederken, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını öne sürdü.

Avukatlar ayrıca İsrail'e gönderilen silahların, ciddi bir ihracat lisansı incelemesine tabi tutulduğunu ve ülkeye silah göndererek hukuka aykırı hareket edilmediğini savundu.

Bazı ülkeler Gazze'de "uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek sivil kayıplara ve yaşam alanlarının tahrip edilmesine neden olacak şekilde kullanılabileceği" gerekçesiyle İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasına rağmen Almanya bunu reddediyor.

Eğer aynı mahkemede Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasından İsrail mahkum olursa, Gazze'de soykırım suçu işlediği mahkeme kararıyla kesinleşirse, Almanya da sağladığı silahlar nedeniyle suç ortağı olmuş olacak.

-Alman silahlarının Gazze'de kullanıldığı biliniyor

Almanya'nın Kiel kentinde Thysen Krupp tarafından üretilen savaş gemisinin Gazze'yi bombaladığına ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından yayınlandı.

Matador RGW 90 tipi roketatarların da Gazze'de kullanıldığına ilişkin görüntüler, İsrail askerleri tarafından sosyal medyada yayınlanıyor. İsrail'in kullandığı Merkava tankları Alman yapımı dizel motorlarla çalışıyor.

Tüm bunlar gösteriyor ki İsrail, Almanya'dan aldığı silahları, soykırım işlemekle suçlandığı Gazze'de kullanıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne (SIPRI) göre, 2023'te Almanya, yüzde 47 payla ABD'nin (yüzde 53) ardından İsrail'in en büyük ikinci "büyük konvansiyonel silah" tedarikçisi oldu. 2003'ten beri Almanya, İsrail'in başlıca konvansiyonel silah ithalatında sürekli olarak ikinci, bazen de birinci sırada yer aldı.

Alman hükümeti 2023'te İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah teslimatını onayladı.

Alman hükümetine göre 2023 yılında İsrail'e askeri teçhizat ihracatı için 308 ayrı lisans onaylandı ve bunların toplam değeri yaklaşık 327 milyon avro oldu.

Bu, onaylanan lisansların toplam değerinin 32,3 milyon avro olduğu 2022 yılına göre on kat artış anlamına geliyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının silah ve askeri malzeme ihracat satış onayına ilişkin raporuna göre, Almanya 2003'ten beri İsrail'e toplam değeri yaklaşık 3,3 milyar avro olan 4 bin 427 münferit silah ihracatına izin verdi.

Alman basınına göre, sadece 7 Ekim ile 2 Kasım arasındaki 26 günde 185 münferit ihracat izni onaylandı.

Kasım 2023'te Alman hükümeti "dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı ve ihracat kontrol ofisinden oluşan ve İsrail'in silah taleplerini hızlandırmakla görevli bir çalışma grubu oluşturdu.

2023'te İsrail için izin verilen münferit ihracat lisansları arasında 65 lisanla tekerlekli ve paletli askeri araçlar, 57 lisans ile askeri teknoloji ve 29 lisans ile askeri elektronik yer aldı.

İsrail'e söz konusu ihracat izinleri arasına, taşınabilir tanksavar silahı, hava savunma sistemleri, iletişim ekipmanları, torpido, roket, füze, patlayıcı, mühimmat, büyük kalibreli silahlar ve küçük ateşli silahlar da dahil edildi.

Silahların geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi, bakımı ve onarımı için teknoloji de ihracat izinleri arasında yer buldu.

İhracına izin verilen taşınabilir tanksavar silahlarının, Almanya, İsrail ve Singapur tarafından ortaklaşa geliştirilen ve merkezi Burbach'ta bulunan Dynamit Nobel Defence tarafından Almanya'da üretilen, omuzdan ateşlemeli taşınabilir bir roketatar olan "Matador" olarak bilinen RGW 90 olduğu iddia ediliyor.

Almanya geçen yıl İsrail'e 2 Sa'ar 6 sınıfı korvet, zırhlı personal taşıyıcı Eitan ZPT ve IFV için 10 adet MTU 750hp dizel motor; Merkava-4 tankları ve Namer ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcılar) için 50 adet MT883Ka dizel motor, Dolphin denizaltıları için 10 adet DM2A4 Seehecht (SeaHake mod 4) su altı füzesi ve 10 binden fazla 120 mm tank mühimmatı teslim etti.

Almanya'da silah ihracatından sorumlu bakan olan Ekonomi Bakanı Robert Habeck İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayarak, "Açlık, Filistin halkının çektiği acılar ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Yani gerçekten de öyle, İsrail orada sınırları aştı. Bunu yapmamalı." ifadesini kullandı.

Ancak Habeck'in bu ifadelerine rağmen 2024'ün ilk 5 ayında Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı devam etti.

Alman hükümeti prensip olarak firmaları korumak adına tarafların isimlerini açıklamıyor.

Almanya'yı İsrail'e sarsılmaz bağlılığı

Alman hükümet üyeleri İsrail'e desteği sürekli vurgularken Almanya'nın verdiği silahlarla İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin ölümüne yol açtığı eleştirilerine ise kulak tıkıyor.

Başbakan Olaf Scholz İsrail'i insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olarak tanımlayarak, "İşte bu nedenle İsrail ordusunun yaptığı her işte uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara uyacağından emin olabilirsiniz. Bu konuda hiç şüphem yok" ifadesini kullanmıştı.

Scholz Federal Meclisteki konuşmasında İsrail ile dayanışmaları hakkında, "Dayanışmamız kelimelerle sınırlı değil. Başbakan Netanyahu'dan yakın temas halinde kalmasını ve her türlü destek ihtiyacını bize bildirmesini istedim. İsrail'den gelen diğer destek taleplerini de derhal inceleyecek ve yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail ziyareti sırasında, "İsrail'i ihtiyacı olan her şeyle destekleyeceğiz ve her şey, her şey demektir" ifadesini kullandı.

Baerbock Alman televizyon kanalında da İsrail'in somut taleplerle Almanya'ya başvurmasını isteyerek, "İsrail, askeri destek de dahil olmak üzere Almanya'dan ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alacaktır." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoruis, Jüdische Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, "İsrailli mevkidaşınız Yoav Gallant'a 7 Ekim'den sonra Tel Aviv'e yaptığınız bir ziyaret sırasında mümkün olan her türlü destek sağlayacağınıza ilişkin güvence verdiniz: Bu söz hala geçerli mi?" şeklindeki soruya "Evet, hala geçerli" ifadesini kullanarak İsrail'e desteği sürekli vurguluyor.

Alman hükümetinin uluslararası hukuk kapsamında İsrail'e verdiği silahların nerede, nasıl ve ne şekilde, hangi kurallar çerçevesi kullanıldığını sorması gerekiyor.

Hükümetin söz konusu silahların nasıl kullanıldığı bilmediğini açıklaması İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğini göstermesi açısından da bir örnek teşkil ediyor.