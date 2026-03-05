DSÖ\'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlikten nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran ve Orta Doğu'daki çatışmalar karşısında çok endişeli olduklarını kaydeden Ghebreyesus, "16 ülkeyi etkileyen çatışmalarda şu ana kadar İran'da yaklaşık 1000, Lübnan'da 50, İsrail'de 13 ve diğer Körfez ülkelerinde 11 ölüm bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İran ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik bazı saldırıları doğruladığını hatırlatarak uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık hizmetlerinin korunması gerektiğini kaydetti.

İRAN'DAN 100 BİN KİŞİ AYRILDI

Çatışmanın önemli ölçüde yerinden edilmelere neden olduğunu da söyleyen DSÖ Genel Direktörü, şu ana kadar tahminen 100 bin kişinin İran'dan ayrıldığını ve Lübnan'da 60 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın güneyi içinde yayımladığı "tahliye emirleri" nedeniyle en az 1 milyon kişinin daha hareket halinde olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

NÜKLEER UYARISI

Nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin de endişe verici olduğunu söyleyen Ghebreyesus, nükleer güvenliğin tehlikeye atılmasının ciddi halk sağlığı sonuçlarına yol açabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık acil durumları için lojistik merkezi olan Dubai'deki operasyonların güvenlik sorunları nedeniyle şu anda askıya alındığı bilgisini paylaştı.

"DSÖ GEÇEN HAFTA İRAN'DA 13, LÜBNAN'DA İSE BİR SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SALDIRIYI DOĞRULADI"

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Balkhy ise Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliğin hızla yayıldığını, bunun bölgedeki siviller ve sağlık sistemleri için ciddi sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

Son çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğüne ve 7 bin kişinin yaralandığına işaret eden Balkhy, en fazla sağlık sistemine yönelik saldırılarından endişe duyduklarını kaydetti.

Balkhy, "DSÖ, geçen hafta İran'da 13, Lübnan'da ise bir sağlık hizmetine yönelik saldırıyı doğruladı. (İsrail tarafından verilen) Lübnan'da tahliye emirleri 43 temel sağlık merkezinin ve iki hastanenin kapanmasına neden oldu. Şiddet, ilk müdahale ekiplerini de etkiledi. Sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık tesisleri savaşta bile korunmalıdır." dedi.

DSÖ'nün Dubai'deki küresel sağlık acil durumları lojistik merkezinin şu anda tehlikede olduğunu ve geçici olarak durdurulduğunu söyleyen Balkhy, "Bu aksama, 18 milyon dolar değerindeki insani sağlık malzemelerine erişimi engellerken, 8 milyon dolar değerindeki sevkiyat da merkeze ulaşamıyor. 25 ülkeden gelen 50'den fazla acil yardım talebi şu anda etkileniyor." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.