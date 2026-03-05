DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

DSÖ\'den nükleer uyarısı: Endişe verici
05.03.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının ardından Orta Doğu'da artan gerginlik ve nükleer tesislerin etkilenme tehdidi konusunda endişelerini dile getirdi. Salgının sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarla ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlikten nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin endişe verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran ve Orta Doğu'daki çatışmalar karşısında çok endişeli olduklarını kaydeden Ghebreyesus, "16 ülkeyi etkileyen çatışmalarda şu ana kadar İran'da yaklaşık 1000, Lübnan'da 50, İsrail'de 13 ve diğer Körfez ülkelerinde 11 ölüm bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İran ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik bazı saldırıları doğruladığını hatırlatarak uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık hizmetlerinin korunması gerektiğini kaydetti.

İRAN'DAN 100 BİN KİŞİ AYRILDI

Çatışmanın önemli ölçüde yerinden edilmelere neden olduğunu da söyleyen DSÖ Genel Direktörü, şu ana kadar tahminen 100 bin kişinin İran'dan ayrıldığını ve Lübnan'da 60 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, İsrail'in Lübnan'ın güneyi içinde yayımladığı "tahliye emirleri" nedeniyle en az 1 milyon kişinin daha hareket halinde olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

NÜKLEER UYARISI

Nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin de endişe verici olduğunu söyleyen Ghebreyesus, nükleer güvenliğin tehlikeye atılmasının ciddi halk sağlığı sonuçlarına yol açabileceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık acil durumları için lojistik merkezi olan Dubai'deki operasyonların güvenlik sorunları nedeniyle şu anda askıya alındığı bilgisini paylaştı.

"DSÖ GEÇEN HAFTA İRAN'DA 13, LÜBNAN'DA İSE BİR SAĞLIK HİZMETİNE YÖNELİK SALDIRIYI DOĞRULADI"

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Balkhy ise Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliğin hızla yayıldığını, bunun bölgedeki siviller ve sağlık sistemleri için ciddi sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

Son çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğüne ve 7 bin kişinin yaralandığına işaret eden Balkhy, en fazla sağlık sistemine yönelik saldırılarından endişe duyduklarını kaydetti.

Balkhy, "DSÖ, geçen hafta İran'da 13, Lübnan'da ise bir sağlık hizmetine yönelik saldırıyı doğruladı. (İsrail tarafından verilen) Lübnan'da tahliye emirleri 43 temel sağlık merkezinin ve iki hastanenin kapanmasına neden oldu. Şiddet, ilk müdahale ekiplerini de etkiledi. Sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık tesisleri savaşta bile korunmalıdır." dedi.

DSÖ'nün Dubai'deki küresel sağlık acil durumları lojistik merkezinin şu anda tehlikede olduğunu ve geçici olarak durdurulduğunu söyleyen Balkhy, "Bu aksama, 18 milyon dolar değerindeki insani sağlık malzemelerine erişimi engellerken, 8 milyon dolar değerindeki sevkiyat da merkeze ulaşamıyor. 25 ülkeden gelen 50'den fazla acil yardım talebi şu anda etkileniyor." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague’de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:14:11. #7.13#
SON DAKİKA: DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.