Düden Çayı'ndaki Kirlilik Çiftçileri Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Düden Çayı'ndaki Kirlilik Çiftçileri Mağdur Ediyor

Düden Çayı\'ndaki Kirlilik Çiftçileri Mağdur Ediyor

Antalya'da çiftçiler, kirlilik nedeniyle Düden Çayı'ndan sulama yapamıyor, mahsulleri telef oluyor.

28.10.2024 11:09
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ANTALYA'da çiftçiler, seralarını sulamak için kullandıkları mahallelerinden geçen Düden Çayı'ndaki 'kirlilik' nedeniyle sorun yaşıyor. Suyun 'asitli' ve 'klorlu' aktığını belirten, çaydaki atıkların bunun sebebi olduğunu söyleyen çiftçiler, seralarındaki mahsullerin, bu suyu kullandıklarında kuruduğunu belirtti.

Güzeloluk Mahallesi'nde serası olan çiftçiler, mahalleden geçen Düden Çayı'nın suyunu, seralarını sulamak için kullanıyor. Kepez Hidroelektrik Santralinden uzanan yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Düden Çayı'ndan seralarını sulamak için su kullanan çiftçiler, çayın Güzeloluk Mahallesi'nden geçen kısmının durağan, suyun kirli ve klorlu olmasından şikayetçi. Seraları için çaydan sulama yapan bazı çiftçilerin mahsullerinin telef olmasından kaynaklı diğer çiftçiler, herhangi bir ekim işlemi yapamıyor. Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İzzet Ak, çiftçilerin şikayeti üzerine durumu yetkili mercilere bildirdiğini, çayın suyundan numune alındığını, ancak herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

'SU BİR YERE GİTMİYOR, YOSUN TUTMUŞ'

20 senedir eşi Bircan Akbayır (45) ile birlikte çiftçilik yapan Atalay Akbayır (46), İlk defa böyle bir sezon yaşadım. Yukarıdaki mahalledekiler ile birlikte bu çaydan aldığımız suyla seralarımızı suluyoruz. Bu sene suyun asitli gelmesinden dolayı seralardaki sebzelerin hepsi kurudu. İkinci aşılamayı yaptık kurudu, şu an üçüncü aşılamayı yapıyoruz. Su Düden Çayı'ndan geliyor, geçen yıl çaydaki kirlilikten balıklar ölmüştü. Sonra bu atıkları temizlediler, çayın suyunu normal klorlu suya çevirdiler. Gördüğünüz gibi su bir yere gitmiyor, hep yosun tutmuş. Üstündeki köpüğüyle duruyor dedi.

'SERAMI KAPATTIM'

Çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını söyleyen Ramazan Kavaracı (34), Bu sorun için çiftçi arkadaşlarla toplandık. Komşumun serasında ektiği sebzeler telef oldu. Ben de şu an seramı kapattım. Ekim yapmayı düşünüyordum fakat çaydaki klorlu suyun mahsulüme zarar vermesinden korktum. Bu suyu çiftçiler yıllardır kullanıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu, 2 senedir olmaya başladı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz, burada çiftçilikle geçinen aileleriz diye konuştu.

'ÇAYDAN SULAMA YAPTIĞIM İÇİN ÜRÜNLERİM OLMADI'

Aynı bölgede serası bulunan çiftçi Ahmet Özay da Burası ekiliydi. Çaydan sulama yaptığım için ürünlerim olmadı. Mecburen sezonu erken kapattım. Bu yıl ağustos ayında ekim yaptım. Tohum çıkmadı. Tohumlar içeride çürüdü. Şu an ikinci defa ekim yapıyorum. Yine ne olacağını bilmiyorum. Sudan dolayı sıkıntımız çok büyük. Suya ne tür bir atık atılıyor, bilgimiz yok dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI'

Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İzzet Ak, Mahallemizin üreticileri, son 2 aydır çok tedirgin. Düden Çayından gelen sular zehirli. Ne olduğunu bilemediğimiz atıklar var çayda. Üreticilerimizin ektiği ürünlerin birçoğu kurudu. Bazıları sondajlama yaptı, bazıları bu çayın suyunu kullandı. Sondajlama yapan arkadaşlarımızda sıkıntı olmadı ama seralarını bu çayın suyu ile sulayan çiftçilerimiz çok büyük mağduriyet yaşadı. Biz bu mağduriyetin neden olduğunu, neden yaşandığını bilmiyoruz. Üreticilerimize yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum diye konuştu.

Haber - Kamera Tunahan KIR/ ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düden Çayı'ndaki Kirlilik Çiftçileri Mağdur Ediyor - Son Dakika

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