Dünya, Atatürk'ü 86. yılında andı - Son Dakika
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Dünya, Atatürk'ü 86. yılında andı

Ankara'daki diplomatik misyonlar, Atatürk'ü vefatının 86. yılında saygıyla anarak mesaj yayımladı.

10.11.2024 15:49
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Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükelçilikler ve diplomatlar, X sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Büyük Önder Atatürk'ü andı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği yetkililerinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği aktarılarak, yetkililerin, vefatının 86. yılında Atatürk'e saygılarını sunduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin temelini atan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Rusya'nın önemli bir dostu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün saygı ile anıldığını vurgulayarak, Türk halkının yasının paylaşıldığını bildirdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün saygıyla anıldığını kaydetti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Anıtkabir'i ziyaret ettiği bir fotoğraf paylaştı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. senesinde saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün vefatının 86. yılında saygıyla anıldığını vurguladı. Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de Atatürk'ü andı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Atatürk'ün derin bir saygıyla ve mirasının da ülkesinde büyük bir takdirle anıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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