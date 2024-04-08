Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay için 14,2 milyar liralık kredi kullanacağız - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay için 14,2 milyar liralık kredi kullanacağız

Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay için 14,2 milyar liralık kredi kullanacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var; tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız." dedi.

08.04.2024 19:38
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var; tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız." dedi.

Özhaseki, Hatay Valiliğini ziyaretinde, girişte sergilenen 6 Şubat 2023 depremlerinin fotoğraflarını inceledi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özhaseki'ye, Vali Mustafa Masatlı mozaik taşlı tablo hediye etti. Bakan Özhaseki, Vali Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Ziyarette, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililer de yer aldı.

Bakan Özhaseki, ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü EXPO Kisecik'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'ın demografisinin, hoşgörü ve barışçı ortamının, kültürünün önemine değinerek her şeyiyle Türkiye'de örnek gösterdikleri bir vilayet olduğunu söyledi.

Bundan dolayı gece gündüz Hatay'ı düşünerek projeler yapmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararın Hatay için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Özhaseki, bundan sonra hizmet döneminin olduğunu ifade ederek, "Eskiler şöyle söylerlerdi; seçim biter, geçim başlar. Bu geçimin en güzel yapılacağı günlerdeyiz şimdi. Herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, önümüzdeki günlerde Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

"Şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor"

Hatay'ın depremde en fazla zarar gören şehir olduğuna vurgu yapan Özhaseki, kentte binlerce konut ve iş yerinin yıkıldığını anımsattı.

Kendilerine, bu hasarın altından kalkabilmenin ve bir an önce yaraları sarabilmenin düştüğünü dile getiren Özhaseki, bunun için de gece gündüz demeden uğraştıklarını söyledi.

Özhaseki, tüm bakanlıkların ekipleriyle bölgede olduğunu, şimdi de belediyenin desteğiyle çok daha hızlı şekilde yaraları sarmaya devam edeceklerini anlatarak, "Tabii 310 bin civarında hasarımız var ama biz de bir taraftan bütün ilçelerimizde de işe başladık. Yani gerek Antakya'mızda, Defne'mizde, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Hassa'da her yerde inşaatlar başlattık. Sadece Hatay merkezimizde 19 yerde şantiyemiz var, şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor, bir taraftan köy evlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Özhaseki, bir taraftan da yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşların müracaatını değerlendirdiklerini anlattı.

Dünya Bankasından Hatay için 14,2 milyar lira kredi

Şehirde altyapının tamamıyla çökmüş vaziyette olduğuna dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece biz ara ara buralarda yaptığımız revizelerle veyahut da geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla yaptığımız çalışmalarla işi ayakta tutuyoruz, bunlar da sürdürülebilir değil. Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz, depolarımızı yapacağız, bir taraftan kanalizasyonu, hatlarımızı yapacağız, bir taraftan da arıtma tesislerimizi gözden geçirip, onları da belediyemizle birlikte en faal bir şekilde çalışacak hale getireceğiz."

Özhaseki, bütün bunlar yapılırken inşaatların da devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buraların altyapısıyla, üstyapısıyla ne durumda olduklarını devamlı surette sorguluyorlar, takip ediyorlar. Biz burada Bakanlık olarak hep var olacağız zaten. Valilik zaten sağ olsun üzerine düşeni yapıyordu, adeta bir belediye gibi çalışıyordu, çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize, Allah razı olsun. Belediye işleri gibi hep Valimizle takip ediyorduk. Şimdi de inşallah belediye tarafında, büyükşehir tarafında ve ilçelerimizde hep birlikte kol kola gireceğiz, Hatay'ı ayağa kaldırmanın hesabını yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki: Hatay için 14,2 milyar liralık kredi kullanacağız - Son Dakika

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