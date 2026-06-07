Dünya Bankası\'ndan Yemen\'e 285 Milyon Dolar Destek

ADEN, 7 Haziran (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu, çatışmalardan etkilenen Yemen'in toparlanmasını desteklemek amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni ve toplam 285 milyon ABD doları değerindeki dört kalkınma projesini onayladı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu çerçevenin Yemen'in ulusal kalkınma planıyla uyumlu olarak beslenme, elektriğe erişim, tarım ve balıkçılık alanlarına odaklandığı belirtildi. Açıklamada, onaylanan dört projenin ise sağlık, su, kentsel hizmetler ve yönetişim alanlarını kapsadığı ifade edildi.

Yemen, Husilerin 2014 yılında başkent Sana ile ülkenin kuzeyinin büyük bölümünün kontrolünü ele geçirmesiyle çatışmaların içine sürüklenmişti. Bu gelişme, 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklemek amacıyla müdahalede bulunmasına yol açmıştı.

Savaş, milyonlarca insanı gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakarak ve temel hizmetlere erişimden mahrum ederek dünyanın en ağır insani krizlerinden birine neden oldu.

2023 yılında Aden'de yeniden bir koordinasyon ofisi açan Dünya Bankası, 2015'ten bu yana Yemen'deki ilk saha varlığını yeniden tesis etmiş oldu.