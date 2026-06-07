Dünya Bankası'ndan Yemen'e 285 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Bankası'ndan Yemen'e 285 Milyon Dolar Destek

Dünya Bankası\'ndan Yemen\'e 285 Milyon Dolar Destek
07.06.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Yemen'in yeniden yapılanması için 285 milyon dolar değerinde projeleri onayladı.

ADEN, 7 Haziran (Xinhua) -- Dünya Bankası Grubu, çatışmalardan etkilenen Yemen'in toparlanmasını desteklemek amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni ve toplam 285 milyon ABD doları değerindeki dört kalkınma projesini onayladı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu çerçevenin Yemen'in ulusal kalkınma planıyla uyumlu olarak beslenme, elektriğe erişim, tarım ve balıkçılık alanlarına odaklandığı belirtildi. Açıklamada, onaylanan dört projenin ise sağlık, su, kentsel hizmetler ve yönetişim alanlarını kapsadığı ifade edildi.

Yemen, Husilerin 2014 yılında başkent Sana ile ülkenin kuzeyinin büyük bölümünün kontrolünü ele geçirmesiyle çatışmaların içine sürüklenmişti. Bu gelişme, 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklemek amacıyla müdahalede bulunmasına yol açmıştı.

Savaş, milyonlarca insanı gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakarak ve temel hizmetlere erişimden mahrum ederek dünyanın en ağır insani krizlerinden birine neden oldu.

2023 yılında Aden'de yeniden bir koordinasyon ofisi açan Dünya Bankası, 2015'ten bu yana Yemen'deki ilk saha varlığını yeniden tesis etmiş oldu.

Kaynak: Xinhua

Dünya Bankası, Ekonomi, Enerji, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Yemen'e 285 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

14:51
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
14:39
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi Real Madrid’de tarihi seçim
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi? Real Madrid'de tarihi seçim
14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
12:47
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 15:00:36. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Yemen'e 285 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.