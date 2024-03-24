Dünya Havacı Kadınlar Haftası\'nda rekor sayıda etkinlik gerçekleştirildi

Havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla tüm dünyada kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında bu yıl rekor sayıda etkinlik gerçekleştirildi.
İlk kadın pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihinin yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün içinde bulunduğu hafta, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü koordinesinde Dünya Havacı Kadınlar Haftası olarak kutlanıyor.
Hafta boyunca, havacılığa kadın katkısı tarihinin anılması, kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artırılması, tüm endüstriyi kapsayan işbirlikleri ile havacı kadınlar tarafından geleceğin şekillendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenleniyor.
Resmi olarak Türkiye'nin ilk Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinlikleri Uçak Mühendisi Can Erel'in katkılarıyla 2015 yılında yapıldı. Geçen sürede etkinliklerin sayısı, yayılımı ve kapsamı geliştirildi. Bu yıl Türkiye'de organize edilen ve düzenlenen etkinlik sayısında rekora imza atıldı.
Can Erel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçen yıl sonunda itibaren başlayarak düzenli yapılan duyuru ve davetlere Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Konya'da yerleşik hava ve uzay örgütlenmelerinden olumlu yanıtlar aldıklarını söyledi.
İşbirlikleri sayesinde neredeyse Batı Anadolu'yu kapsayacak şekilde planlanan 204 resmi etkinlikte her yaştan binlerce kadına ve ebeveyne ulaşılmasının planlandığını ifade eden Erel, şöyle konuştu:
"Hava şartları ve etkinlik düzenlenmesi için işbirliği yapılan örgütlenmelerin faaliyetleri ile ilgili bazı mazeretler nedeni ile iptal edilenler dışında bu etkinlikler başarı ile gerçekleştirildi ve yüzde 90'ın üzerinde bir seviyede sonuç raporları hazırlanarak Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsüne gönderildi.
Son 10 yıldır ülke genelinde gönüllü mentorluk veren bir 'havacılık emekçisi' olarak hissettiğim, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nda geçmiş yıllarda dikkat çeken 'Türkiye Efsanesi' gerçeğinin bu yıl katlanarak yeniden yaşandığı."
Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliklerinin doğru, daha da yaygın ve güçlü gerçekleşebilmesi için önerilerde bulunan Erel, hava ve uzay ekosistemlerinde yer alan örgütlenmelerde kadın sayısının ve seviyesinin yükseltilmesi, gerekiyorsa bu amaca yönelik yönetici ve iş görenlerden oluşacak birimler de oluşturulmasının önemine işaret etti.
???????Can Erel, ayrıca etkinlikler için hazırlıklara en az 3 ay önce başlanması, ilgili taraflar ve özellikle ebeveynlerle işbirlikleri geliştirilmesi, etkinliklerin bütçe planlamalarında dikkate alınması ve ülke genelinde koordinasyon sağlanmasının faydalı olacağını kaydetti.???????
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