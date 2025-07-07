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Dünya Turunda Türk Misafirperverliği

Dünya Turunda Türk Misafirperverliği
07.07.2025 11:16
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Yeni Zelanda'dan çıkan çift, bisikletle Türkiye'yi gezerek misafirperverliği keşfediyor.

Yeni Zelanda'dan geçen yıl yola çıkan çift, bisikletle dünya turu gerçekleştiriyor.

Geçen yıl Yeni Zelanda'daki işlerinden istifa eden 63 yaşındaki John Watherston ile 53 yaşındaki eşi Megan Collins, uçakla Japonya'ya giderek bisikletle dünya turuna başladı.

Güney Kore, Çin, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve İran'ı dolaştıktan sonra Türkiye'ye ulaşan Yeni Zelandalı çift, yaklaşık 2 haftadır Türkiye'de bulunuyor.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmını, İstanbul'u, Yalova'yı ve Safranbolu'yu gezip Kastamonu'ya gelen çift, 3 ay daha burada kalarak Türkiye'nin büyük bölümünü gezmeyi hedefliyor.

25 yıl kadar önce Türkiye'de 5 yıl öğretmenlik yaptı

Megan Collins, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıl önce İstanbul'da 5 sene kadar İngilizce öğretmenliği yaptığını, ardından Yeni Zelanda'ya döndüğünü söyledi.

Dünya turu yapmayı eşinin istediğini dile getiren Collins, "İki yıl önce eşim, 'Bir çılgınlık yapalım, hadi bir dünya turu gibi bir şey yapalım' dedi. Bisikletle gezebileceğimizi söyledi. 'İşinden istifa et' dedi. Önce biraz çekindim, bir sene kadar düşündüm, sonra geçen yıl istifa ettim. Geçen sene ağustosta Japonya'dan başladık. Japonya'da 4,5 ay gezdik. Bisikletle Türkiye'ye geldik." dedi.

Türkiye'nin çok özel bir ülke olduğunu vurgulayan Collins, şöyle devam etti:

"Eşim misafirperverliğe inanamıyor. Her gittiğimiz yerde Türkler durduruyor, çay ve kahve veriyor. Bakkaldan bir şey almaya gidiyoruz, 'ikram' diyorlar, para almıyorlar. 'Ne olur abi alın' diyoruz, almıyorlar. Biraz utanıyoruz. Çok harika, inanılmaz bir şey. Böyle bir şey başka yerde yaşamadık. Böyle bir misafirperverlik görmedik. Japonya ve Çin de misafirperver ama Türkiye bambaşka, böyle bir şey hiç görmedik."

Türkiye'nin her yerini gezmek istediklerini belirten Collins, "Türkiye'de 3 ay vizemiz var. 3 ayı burada tamamlayacağız. Yapabilirsek daha fazla kalmayı düşünüyoruz. 3 ay Türkiye'yi gezmeye yetmeyecek gibi. Trabzon, Rize, Diyarbakır, (Ağrı) Doğubayazıt, Mardin, her köşeyi keşfetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Collins, Türkiye turunun ardından Balkanlar ve Avrupa'nın bir bölümünü gezip sonra Afrika'ya geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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