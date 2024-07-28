Dünyanın en büyük minyatür kitap müzesi Bakü'de Müzedeki 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük minyatür kitap müzesi Bakü'de Müzedeki 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim büyük ilgi görüyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan dünyanın en büyük Minyatür Kitap Müzesi, 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim ile ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Müze, 93 ülkeden getirilen binlerce minyatür kitap sergilemektedir ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştır. Türkiye'ye ait birçok önemli eser de müzede sergilenmektedir. Müze her ay binlerce ziyaretçi çekmektedir.

28.07.2024 23:11
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- Dünyanın en büyük minyatür kitap müzesi Bakü'de

Müzedeki 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim büyük ilgi görüyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 93 ülkeden kitapların sergilendiği dünyanın en büyük Minyatür Kitap Müzesi'nin en önemli ve en eski parçalarından biri olan 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki dünyanın en büyük Minyatür Kitap Müzesi büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda dünyanın ilk ve tek minyatür kitap müzesi olarak da kayıtlara geçen müze, Azerbaycan'ın meşhur ressamı Tahir Salahov'un kız kardeşi Zarife Salahova tarafından 2002 yılında kapılarını ziyaretçilere açıldı. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken müzede, 93 ülkeden getirilen ve her biri sanat eseri niteliğinde binlerce minyatür kitap sergileniyor.

Özel mikroskopla okunan yirmi iki sayfalık bu kitap müzede

Sadece 7,5 cm'den küçük kitapların kabul edildiği ve 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran müze, 9 bini aşkın bir koleksiyonla dünyanın en büyük minyatür kitap müzesi unvanını elinde tutuyor. Müzenin en önemli ve en eski parçalarından biri 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim. Japonya'da basılan 0,75 milimetre ebatlındaki "Dört Mevsim Çiçekleri" isimli kitap ise müzenin en küçük kitabı olma özelliğini taşıyor. Yirmi iki sayfalık bu kitap, özel mikroskop vasıtasıyla okunabiliyor.

Müzede ayrıca Türkiye'ye ait "Kitab-ı Dede Korkut", "Köroğlu", Atatürk'ün "Nutuk"u, Alparslan Türkeş'in "Dokuz Işık"adlı kitabı ile Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir kitapları, Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal'in eserleri bulunmakta ve Türkiye'ye ait bölümde sergileniyor.

"Müzemizde 9 binin üzerinde kitap bulunuyor"

Gülnur Mammadova, Salahova'nın biriktirdiği koleksiyonun ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten müze görevlisi, "Kolleksiyonumuz 2 bin 913 kitapla 2014 yılında Guinness Rekorlar kitabına girdi. Müzemizdeki en önemli kitaplardan ilki, Suudi Arabistan ait 17. yüzyıldan kalma en eski minyatür Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci en önemli kitaplardan biri ise Yevgeny Onig'in Puşkin döneminde yayınlanan eserdir. Üçüncü en önemli eseri ise dünyanın en küçük kitabı olarak da bilinen, 2012 yılında Japonya'da basılan ve dört bölümden oluşan Dört Mevsim Çiçekleri adlı 0,75 mm'lik bir kitap. Aynı zamanda Türkiye'den Ümit Yaşar Işıkkan'ın Aşktan sonra Hüzün kitabı, Melih Cevdet'in kitapları ve en önemlisi de Atatürk'ün Nutuk Kitabı var" ifadelerini kullandı.

Her ay 2 binden fazla ziyaretçi

Girişin ücretsiz olmasın nedeniyle İçerişehir'in en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olduğunu vurgulayan Mammadova, "Müzemize her ay 2 binden fazla ziyaretçi geliyor. Bir çok insan Rusya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Ukrayna'dan ve başka ülkelerden müzemizi ziyarete geliyor. Bu kitaplar 1982 yılından bu yana Zarife hanım tarafından toplanıyor ve şu anda müzemizde 9 bin üzerinde kitap bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Müzeyi ilk defa ziyaret eden Sabina Alakbarova, "Çok hoşuma gitti, dünyanın en küçük kitabının burada olacağını hiç beklemiyordum. Dünyanın en küçük kitabının sırf Bakü'de olması ve 22 sayfadan oluşan kitabın akıllı tahtada izleyebilme deneyimi çok şaşırtıcı gerçekten" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük minyatür kitap müzesi Bakü'de Müzedeki 17. yüzyıla ait el yazması bir Kuran-ı Kerim büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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