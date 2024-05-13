Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika
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Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde konserler, tiyatrolar, sergiler ve kitap fuarları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Arap müziğini modern dokunuşlarla sunan Toronto merkezli müzik grubu Kazdoura, Mısır'da konser verecek. Bosna-Hersekli müzisyenler Saraybosna'da sahne alacak. Taylor Swift İsveç'te, Bryan Adams İngiltere'de, AC/DC Almanya'da, Eric Clapton İngiltere'de, Olivia Rodrigo Londra'da sahne olacak. Red Hot Chili Peppers ise Tokyo'da dünya turnesine başlayacak. Ayrıca çeşitli sergiler, fuarlar ve tiyatro etkinlikleri de düzenlenecek. Cannes Film Festivali, Uluslararası Harlem Film Festivali ve birçok yeni film de vizyona girecek.

13.05.2024 15:27
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Arap müziğini modern dokunuşlarla sunan Toronto merkezli müzik grubu Kazdoura, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

Bosna-Hersekli müzisyenler Kenan Mackovic ve Mirza Redzepagic, 17 Mayıs'ta Saraybosna'da sahne alacak. Ünlü müzisyenler, konserde geleneksel Bosna müziğinin yanı sıra Balkan şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Dünya turnesine devam eden pop yıldızı Taylor Swift, 17 ve 19 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stokholm'de sahne alacak.

Rock müzisyeni Bryan Adams, İngiltere turnesi kapsamında 15 Mayıs'ta Londra, 17 Mayıs'ta Coventry City, 18 Mayıs'ta Sheffield, 19 Mayıs'ta ise Cardiff'te hayranlarıyla bir araya gelecek.

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, bu yılki dünya turnesine 17 Mayıs'ta Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde vereceği konserle başlayacak.

Dünyaca ünlü gitarist Eric Clapton 18 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde sanatseverlerle buluşacak.

ABD'li müzisyen Olivia Rodrigo, 15-17 ve 18 Mayıs'ta Londra'da sahnede olacak.

Red Hot Chili Peppers, "Unlimited Love Tour" başlıklı dünya turnesine 18 Mayıs'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.

Klasik müzik etkinliklerinde, Kanadalı piyanist Louis Lortiei'nin Milano Dal Verme Tiyatrosu'nda 16 Mayıs'ta orkestra eşliğinde vereceği konser öne çıkıyor. Ünlü piyanist, konserde Wolfgang Amadeus Mozart'ın konçertolarını yorumlayacak.

Sergiler, fuarlar ve tiyatrolar

Hong Kong'da bu yıl 16-19 Mayıs'ta 11. kez düzenlenecek "Uygun Fiyatlı Sanat Fuarı" dikkati çekiyor. Yerel ve uluslararası, 100'ün üzerinde galeride sergilenecek sanat çalışmaları, uygun fiyatlara sanat meraklılarını bekleyecek.

Avustralya'nın Sidney kentinde 16-19 Mayıs'ta "Other Art" fuarının kapıları sanatseverlere açılacak. Jürinin değerlendirmesi sonucu seçilen 100 eser, fuar kapsamında düzenlenen müzayedede satılacak.

İngiltere'nin Petworth kentinde 17-19 Mayıs'ta "10. Antika ve Güzel Sanatlar Fuarı" etkinliği gerçekleştirilecek. Müzayedelerin yapılacağı fuarda farklı ülkelerden sanat çalışmalarının sergileneceği 60 stant yer alacak.

Tiyatro etkinliklerinde ise ünlü Rus oyun yazarı Zinovy ????Sagalov'un "Isadora'nın Üç Hayatı" adlı oyunundan uyarlanan tek kişilik performans "Isadora" öne çıkıyor.

Yönetmenliğini ve sanat editörlüğünü Cavid İmamverdiyev'in üstlendiği oyun, 16 Mayıs'ta Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Film festivalleri

Bu yıl 77. kez düzenlenecek "Uluslararası Cannes Film Festivali", haftanın en çok konuşulan film etkinliklerinin başında geliyor. Yarın başlayıp 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, 160 ülkeden 35 binin üzerinde katılım bekleniyor. Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da yer alacak.

New York'ta bu yıl 19'uncusu yapılacak "Uluslararası Harlem Film Festivali", 16 Mayıs'ta kapılarını sinemaseverlere açacak. Tematik filmlerin gösterileceği festivalin sonunda beğenilen yapımlar, 24 ayrı dalda ödül için yarışacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

John Krasinski'nin yönetip başrolünde oynadığı animasyon ve komedi filmi "IF" ile Amy Winehouse'un hayatını konu alan Sam Taylor-Johnson imzalı "Back to Black" filmi 17 Mayıs'ta ABD sinemalarında olacak.

Renny Harlin'in yönettiği "The Strangers: Chapter 1", James Napier Robertson imzalı "The American", Pamela Adlon'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi "Babes" ve Jane Schoenbrun'ün yazıp yönettiği korku filmi "I Saw the TV Glow" filmleri 17 Mayıs'ta ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika

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