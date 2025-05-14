Duru ve AÇEV'den Oynaya Oynaya Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Duru ve AÇEV'den Oynaya Oynaya Projesi

Duru ve AÇEV\'den Oynaya Oynaya Projesi

Duru ve AÇEV, deprem bölgesindeki çocuklar için oyun geliştiren 'Oynaya Oynaya' projesini başlattı.

14.05.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kişisel temizlik markası Duru ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların oyun hakkını desteklemek ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Oynaya oynaya" isimli projeyi hayata geçirdi. Proje, ilk etapta deprem bölgesinde yer alan konteyner kentlerde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, Adıyaman, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Hatay'ın Defne ilçesinde yer alan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri'nde yaşayan çocuklara, eğitici kutu oyunları ulaştırılıyor. Bir yıl içinde toplam 7 bin 500 çocuğun bu oyunlarla buluşturulması hedefleniyor.

Lansmana Evyap Kişisel Temizlik Kategorisi yöneticileri ile birlikte Duru'nun marka yüzü oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.

Projenin tanıtımı, Adıyaman'daki AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Evyap Kişisel Temizlik Pazarlama Direktörü Mehmet Arıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra aksiyon alarak bölgeye destek olduklarını anlattı.

AÇEV ile ortak proje yürüttüklerini ifade eden Arıoğlu, şöyle konuştu:

"Duru markası olarak geçmişte hem bu bölgede hem de farklı şehirlerde birçok sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunduk. Depremin ardından konteyner kentlere yardımda bulunarak 80 bin kişisel temizlik ürünü ve 100 bin çocuk bezini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca kişisel temizlik üniteleri gönderdik, aşevi yapımlarına destek verdik ve Kızılay aracılığıyla 30 gün boyunca iyilik kolilerinin dağıtımına katkı sağladık."

Proje hakkında bilgi veren Arıoğlu, "Çocuklar bizim için çok kıymetli. Bu yüzden yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara da dokunan projeler geliştiriyoruz. Daha önce İhtiyaç Haritası iş birliğiyle 'Hayal Gemisi' projesini hayata geçirdik. Bugün de Açev ile birlikte yürüttüğümüz 'Oynaya Oynaya' projesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje kapsamında 0-6 yaş ve 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gelişim odaklı kutu oyunlarını 7 bin 500 çocuk ve aileyle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Oyuncu Alina Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti.

Duru ve AÇEV iş birliğiyle yürütülen "Oynaya Oynaya" projesine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Boz, şunları söyledi:

"Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu nedenle AÇEV ve Duru, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitici kutu oyunları geliştirmiş. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi."

Afetzede vatandaşlardan Fidan Göçmez de depremde kentin büyük hasar gördüğünü hatırlattı.

AÇEV'in önemine değinen Göçmez, "Benim çocuklarım 2 yıldır burada güzel eğitimler almaktadır. Öğretmenler ve yetkililer bizimle yakından ilgileniyorlar. Buraya çocuklarım geldiğinde kafam çok rahat çocuklarımın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende geliyorum buraya bizzat görüyorum bunları." diye konuştu.

Kaynak: AA

Deprem, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duru ve AÇEV'den Oynaya Oynaya Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Duru ve AÇEV'den Oynaya Oynaya Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.