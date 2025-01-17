Düzce'den İBB ve İSKİ'ye Su Yatırımı Çağrısı - Son Dakika
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Düzce'den İBB ve İSKİ'ye Su Yatırımı Çağrısı

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Melen Deresi'ne lağım sularının karıştığını vurguladı.

17.01.2025 04:46
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yatırımlarını tamamlama çağrısında bulundu.

Düzce Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özlü, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ne lağım suları karıştığını açıkladı.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının Düzce'den karşılandığını belirten Özlü, İBB ve İSKİ'ye yönelik "İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Düzce'ye yapması gereken yatırımlarını uzun süredir tamamlamıyor." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor"

Düzce'deki bazı bölgelerde kanalizasyon ve lağım sularının arıtılmadan doğrudan Melen Deresi'ne aktığını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"Özellikle Konuralp, Kaynaşlı ve Cumayeri gibi bölgelerdeki kanalizasyon suları Melen Deresi'ne karışıyor. Düzce'de arıtmaya bağlanmayan bazı bölgelerin kanalizasyon ve lağım suları maalesef Melen Deresi'ne akıyor. Bunun anlamı şu, İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor."

Özlü, Düzce'nin İstanbul ile su kardeşi ilan edildiğini ancak su kardeşliği protokolünün İBB tarafının törene katılmaması nedeniyle gerçekleşmediğini belirterek, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirli iller arasında su kardeşliği protokolü imzalanması amacıyla tören düzenlendi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu törende yer almadı. İstanbul'un kurak mevsimlerde yüzde 50'ye yakın su ihtiyacını karşılayan bir şehir olarak, İstanbul ile su kardeşi olmayı tercih ederdik. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu protokolün imzalanmasını uygun görmedi. Bunun üzerine bir yıl sonra Düzce, Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi." ifadelerine yer verdi.

İSKİ tarafından Melen Baraj Gölü'nün mevcut su kalitesi ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için 2020'de "Melen Baraj Gölü Özel Hükümleri" hazırlanarak, havzadaki faaliyetlere ilişkin gerekli hukuki ve teknik esasların düzenlendiğini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Melen Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen özel hükümlerdeki 'Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atık su bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı, sızdırmasız foseptiklerin, revizyonu ve inşaatı İSKİ, işletmesi ilgili sorumlular, kurumlar denetlemesi ise İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılır' hükmü İSKİ'ye özellikle altyapı yatırımları noktasında önemli sorumluluklar yüklüyor. Ancak İSKİ'nin bu yatırımlarını tamamlamaması nedeniyle arıtma tesisine bağlanmayan kanalizasyon hatları Melen Deresi'ne ya da Melen'i besleyen diğer derelere akıyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, İstanbul, Politika, Güncel, Sağlık, Çevre, Havza, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'den İBB ve İSKİ'ye Su Yatırımı Çağrısı - Son Dakika

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