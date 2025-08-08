E-ihale Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

E-ihale Dolandırıcılığına Dikkat!

E-ihale Dolandırıcılığına Dikkat!
08.08.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, UYAP sistemini kötüye kullanan dolandırıcılar, 4 bin dava açarak çiftçileri mağdur etti.

ADANA'da, şüpheli C.S'nin kazandığı e-ihaleye dava açıp, şikayeti geri çekmek için kendisinden para istediği çiftçi İlker Deveci'nin (43) avukatı Yusuf Özer, geliştirilen bu yeni dolandırıcılık yöntemiyle 2 kişinin, Türkiye genelinde 4 bin ihaleye harç ödemeden dava açtıklarının tespit edildiğini belirterek, "UYAP sistemi, harç ve teminat alınmadan da davaların açılmasına imkan tanımaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için sistemin, gerekli şartlar yerine getirilmeden dava açılmasına izin vermemesi gerekir" dedi.

İmamoğlu ilçesinde çiftçilik yapan İlker Deveci'nin geçen ay traktörü tarlada çalışırken yanınca Kayseri'de İcra Müdürlüğü tarafından e-ihale ile satılan bir traktörün ihalesine girdi. 1 milyon 687 bin lira teklifle ihaleyi kazanan Deveci, ödemeyi yapıp traktörünü teslim almayı beklerken, 'e-ihalede usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla kendisine 'ihalenin feshi' davası açıldığını öğrendi. Avukatıyla araştırma yapan İlker Deveci, İstanbul'da yaşayan C.S.'nin davayı açtığını duruşmanın da 10 Ekim'de görüleceğini öğrenince bu kişiyle iletişime geçti. Deveci'nin görüştüğü C.S. davayı geri çekmek için 25-30 bin lira istedi. Anlaşma sağlanamayınca İlker Deveci, traktörünü alamadığı gibi ekim ayına kadar da parası blokeli kaldı. DHA'nın bu durumu haberleştirmesinin ardından binlerce kişinin aynı yöntemle mağdur edildiği ortaya çıktı.

'SUİSTİMAL ÇOK YAYGIN'

Deveci'nin avukatı Yusuf Özer, sadece 2 kişinin UYAP sistemindeki açık sayesinde bir kuruş harç ödemeden 4 bine yakın ihalenin feshi davası açtığını tespit ettiklerini söyleyerek, "Bazı kişiler bu yöntemi sistematik hale getirerek neredeyse meslek haline getirmiş. Açık bir şekilde dolandırıcılık yapılıyor. Mağdurlar hem mallarını alamıyor hem de aylarca süren davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Sadece Adana değil, Erzurum'dan Edirne'ye, Antalya'dan Samsun'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki icra müdürlüklerinden yapılan ihalelerde bu yöntem uygulanıyor. Özellikle ev ve taşınmaz ihalelerinde bu suistimal çok yaygın. Kendilerini borçlu, alacaklı ya da ihaleye katılan kişi gibi gösterip, UYAP üzerinden, adli müzaheret talepli dilekçeyle hiçbir ücret ödemeden dava açıyorlar. Dilekçeye imza yerine telefon numarası yazıyor, ardından ihaleye katılan kişiyi arayıp, 'Davanın geri çekilmesi için para ver' diyerek haraç istiyorlar. Kanunun belirlediği şekilde ihalenin feshi için dava açabilecek kişiler; ihaleyi talep eden alacaklı, borçlu, ihaleye katılan kişiler ve tapu sicilinde kayıtlı ilgililerdir. Bu sayılanlar dışındaki kişiler ihalenin feshi için dava açmak istediklerinde, dava şartı olarak nispi harç ve belirli miktarda teminat yatırmak zorundadır. Bu harç ve teminat yatırılmadığı takdirde, davanın açılmaması gerekir. Ancak UYAP sistemi, bu kontrolü yapmaksızın, harç ve teminat alınmadan da davaların açılmasına imkan tanımaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için sistemin, gerekli şartlar yerine getirilmeden dava açılmasına izin vermemesi gerekir" diye konuştu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Özer, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini belirterek, "Adam dilekçeye telefon numarasını yazıp harç istiyor. Bu resmen haraç. Ama savcılık, ifadesini dahi almadan takipsizlik verdi. Aslında UYAP, Türkiye açısından hem Avrupa'da hem de dünyada adalet sisteminde teknolojiyi etkin kullanan bir ülke olarak çok ileri bir sistem. Çok faydalı. Hem UYAP hem e-Duruşma sistemi gerçekten çok ileri bir düzeyde. Adalet Bakanlığı'nın bu çalışmalarından çok memnunuz. Ama her teknolojik gelişmede maalesef kötüye kullanan insanlar olduğu gibi, bunu UYAP sisteminde de gördük. Ev, taşınmaz ve ortaklığın giderilmesi davaları sonucu yapılan ihalelerde en çok bunu yapıyorlar. Zaten ihaleler açık. Devletimiz aslında vatandaşlara yardımcı olsun diye bu sistemi kurmuş ancak bazı gözü açıklar bunu kötüye kullanıyor. Oturduğu yerden tüm ihaleleri takip edip, ihalenin feshine yönelik dava açıyorlar. Bir kuruş ödemeden, iki satır dilekçeyle dava açılıyor. Bunun en kısa sürede önlenmesi gerekmektedir. Yetkililer bu duruma acilen çözüm üretmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Adana, Tarım, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-ihale Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması
Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti Üzerine dolap devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Emre Altuğ yıllar sonra pişmanlığını açıkladı
Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor
Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor Market zammının arkasındaki sessiz tehlike: İklim krizi soframızı tehdit ediyor

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
17:01
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
17:00
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
16:49
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı İşte favori
Daha lig başlamadan şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
16:32
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
Sosyal medyada insanları tehdit eden şahıs tutuklandı
16:30
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Seri katil şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
16:28
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
16:28
Karabük’te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
16:28
Osimhen, Morata ve Icardi yok Galatasaray’ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 13:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: E-ihale Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.