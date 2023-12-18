Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay ve 5 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyette ifadesi alınan Ece Ronay hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Bilir'in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti. Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti - Son Dakika