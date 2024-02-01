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Edirne, Balkanlar'la İlişkileri Güçlendirmek İçin Platform Kurdu - Son Dakika
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Edirne, Balkanlar'la İlişkileri Güçlendirmek İçin Platform Kurdu

Edirne, Balkanlar\'la İlişkileri Güçlendirmek İçin Platform Kurdu

Edirne Valiliği tarafından kurulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Balkanlar'la ilişkilerin kalıcı ve sistematik olarak yürütülmesini amaçlamaktadır. Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Yunus Sezer, platformun danışma meclisinde yaptığı konuşmada, Edirne'yi Balkanlar'ın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Platform, gençlik kampları, ressamlar buluşması, iş adamları toplantıları, çocuk şenlikleri, gençlik şöleni, iftar programları, film festivalleri ve öğrenci buluşmaları gibi etkinlikler düzenleyerek ilişkileri güçlendirecektir.

01.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:45
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Edirne Valiliğince kurulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Balkanlar'la ilişkilerin kalıcı ve sistematik olarak yürütülmesini sağlayacak.

Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Yunus Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde toplanan platformun danışma meclisindeki konuşmasında, yapacakları çalışmalarla Edirne'yi Balkanlar'ın merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin Balkanlar açısından önemli bir merkez olduğunu, kentteki kurum ve kuruluşların Balkanlar'a yönelik ayrı ayrı çalışmalar yaptığını belirten Sezer, "Balkanlar'da birçok sivil toplum kuruluşu, birçok yerel yönetim birbirinden bağımsız ilişki yürütüyor ancak bu projeler ve ilişkiler kişilerle sınırlı kalıp kalıcı olmuyor. Kaim ilişkilerin sistemli bir organizasyonla mümkün olduğu açık. Platformun amacı Balkanlar'da soydaşlarımızla kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak, Edirne'yi Balkanlar'ın merkezi haline getirebilmek." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir de yaptıkları konuşmalarda, platformun güzel bir amaçla kurulduğunu ifade ederek, başarı dileklerini iletti.

Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav Toprak da platformun yıl içinde planladığı etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, kurum müdürleri, sivil topluk kuruluşu yöneticileri, iş adamları, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra, Kosova Eski Bakanı ve Kosova'da bakanlık görevinde bulunan eski Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, eski Bulgaristan Hak ve Özgürlük Partisi Milletvekili Kasım Dal, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Onursal Başkanı ve eski Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Kenan Hasip de katıldı.

Edirne'de ekim ayında kurulan Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, yıl içinde hem Edirne'de hem de Balkan ülkelerinde gençlik kampları, Balkan ressamları buluşması, Balkan ülkeleri iş adamları toplantıları, 23 Nisan Balkan Çocuk Şenliği, 19 Mayıs Gençlik Şöleni, Balkan ülkeleri iftar programları, film festivalleri, öğrenci buluşmaları gibi etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak: AA

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