Edirne Belediye Başkanı Akın, Cumhuriyet Coşkusunu Çocuklarla Birlikte Yaşadı - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Akın, Cumhuriyet Coşkusunu Çocuklarla Birlikte Yaşadı

Edirne Belediye Başkanı Akın, Cumhuriyet Coşkusunu Çocuklarla Birlikte Yaşadı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Cumhuriyet'in 101’inci yılını, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde düzenlenen etkinliklerde çocuklarla birlikte kutladı. Çocukları, geleceğin aydınlık yüzleri olarak niteleyen Başkan Akın, "Onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum; onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım" dedi.

30.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:48
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(EDİRNE)- Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Cumhuriyet'in 101'inci yılını, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklarla birlikte kutladı. Çocukları, geleceğin aydınlık yüzleri olarak niteleyen Başkan Akın, "Onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum; onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım" dedi.

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocukların bayram coşkusuna ortak olan Başkan Filiz Gencan Akın, müzede düzenlenen sanat kurslarına katılan öğrencilere kurs bitirme sertifikalarını takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Cenk Ergüden ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı'nın da yer aldığı programda, Özel Edirne Bahçeşehir Koleji 6'ncı sınıf öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde hazırladıkları Cumhuriyet Bayramı oratoryosunu sundu. Mady Dans Grubu'nun hip-hop gösterisi, Hatice Erkurt Anaokulu'nun "Cumhuriyet" temalı gösterisi ve Elif ile Zeynep Çetin kardeşlerin şiir dinletisi etkinliğe renk kattı. Ayrıca, Edirne Yöresi Halk Oyunları Ekibi, Havsa Belediyesi Çocuk Zeybek Grubu ve Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu'nun dans gösterileriyle Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı.

"Atamız bu Cumhuriyeti hepimize ama öncelikle gençlerimize ve çocuklarımıza emanet etti"

Çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Başkan Gencan Akın, Edirne'deki her bir çocuğu, her bir genci kendi evladı gibi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ne mutlu bize ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünü, herkese inat hep birlikte gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Atamız bu Cumhuriyeti hepimize ama öncelikle gençlerimize ve çocuklarımıza emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyete olan inancımızı ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sadece sözle değil, yaptığımız her işte eylemlerimizle de yaşatıyoruz.

Yapılan bu törenin coşkusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyet'e olan inancı görüyorum. İşte Edirne tam böyle bir şehir; genciyle, kadınıyla, çocuğuyla tüm Edirneli hemşehrilerim her zaman Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyetin yanında, ilke ve devrimlerinin yanında. Hepinizi tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Önce kreşimizde kutlama yaptık, bugün burada çocuklarımızla kutlamalarımıza devam ediyoruz. Çünkü onlar geleceğimizin aydınlık yüzleri, onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum; onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım."

Başkan Gencan Akın, konuşmasının sonunda kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet eylemlerini ve terör olaylarını kınayarak şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm Edirnelileri fener alayına ve 29 Ekim konserine davet eden Başkan Akın, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikler boyunca çocuklar, "Yaşasın Cumhuriyet" dev tablo yapımı, "Atatürk Hikayeleri" okuma atölyesi, "Türk Bayrağı Filografi" çalışması ve ritim etkinlikleri gibi atölye çalışmalarında yer alarak, hem Cumhuriyetin değerlerini öğrendiler. Etkinliğe katılan çocuklara, Edirne Belediyesi tarafından bayrak, balon ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Akın, Cumhuriyet Coşkusunu Çocuklarla Birlikte Yaşadı - Son Dakika

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