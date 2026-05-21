Edirne Bienali Sanatseverlerle Buluştu

21.05.2026 23:45
Edirne Bienali, 'Köprüler' temasıyla 23 ülkeden 213 sanatçının eserleriyle açıldı.

EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen Edirne Bienali kapılarını sanatseverlere açtı. 'Köprüler' temasıyla gerçekleştirilen bienal kapsamında 23 ülkeden 213 sanatçının eserleri, kentin tarihi mekanlarında ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi destekleriyle; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen bienalin açılışı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nde gerçekleştirildi. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Hatipler, bienalin küratörü Didem Çapa, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

'23 ÜLKEDEN 218 SANATÇININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİYOR'

Serginin koordinatörü Didem Çapa, bienale destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Edirne Bienali'nin ilkini Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Kültür Müdürlüğü ve bunun dışında 4 müze, 10 sanat galerisi, 5 üniversite, birçok dernek ve vakfın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Gerçekten büyük bir organizasyon. 23 ülkeden 218 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Kreatörlerimiz sizlere farklı mekanlarda kendi bakış açılarından, köprüleri yorumluyor olacaklar. Köprüler hiçbir zaman için bir noktadan bir noktaya sadece geçmek için kullanılmadı. Birçok karşılaşmanın birçok buluşmanın da merkeziydi. Biz de bu bienalin çoklu ortamda var oluşunu yeni karşılaşmalar, yeni buluşmalar ve hepimizin aklında yeni pencereler açmak üzere tasarladık" dedi.

'KÖPRÜLER SANATIN KURDUĞU BAĞLARDAN DA YAPILIR'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de bienalin gönüller arasında görünmez köprüler kuracağını söyleyerek, "Köprüler temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ve gönüller arasında görünmez köprüler kuracak olan Edirne Bienali'nin açılışında sizlerle birlikte olmanın tarifsiz heyecanı içindeyim. Köprülerin esas malzemesi taş değildir aslında. Köprüler, insanın insana uzattığı ellerden, sanatın kurduğu bağlardan da yapılır. Bu bienal, işte böyle bir köprüdür" diye konuştu.

'KÖPRÜLER TEMASI ÇOK ANLAMLI'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Edirne'nin tarih boyunca kültürlerin, dillerin, inançların ve insan hikayelerinin kesiştiği bir şehir olduğunu belirterek, "Tunca'nın ve Arda'nın şekillendirdiği bu kadim şehir yüzyıllardır çarşılarıyla, kervansaraylarıyla, camileriyle ve sokaklarıyla farklı hafızaları bir arada taşıyor. Bu yüzden bienalin ilk yılında köprüler temasını seçmesi çok anlamlı. Çünkü Edirne'de köprü yalnızca iki yakayı birbirine bağlamaz, geçmişiyle bugünü bağlar, insanla insanı bağlar, yerel olanla evrensel olanı buluşturur" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da köprüleriyle ünlü Edirne'nin sanatla buluştuğunu söyleyerek, "Köprüler temasıyla hazırlanan Edirne bienalinin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağına, ilimizin dünya kültür alanında önemli bir yer edineceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNÜYLE ÖN PLANA ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, yağmur yağışı nedeniyle konuşmasını sergi alanında yaptı. Sezer, Edirne'nin çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Köprüler buranın simgesi ve fiziki olarak insanları buluşturduğu gibi gönülleri, kültürleri de aslında birleştiren ve çok kozmopolit bir olgu. Bu anlamda oluşan birlikteliği burada yansıtma imkanı bulacağız. İnsanların, şartların, kültürlerin, fiziki olarak şehirlerin köprüler neyi buluşturuyorsa bütün temaları gördüğüm kadarıyla işleniyor. Bu hem Edirne'mizin tanıtım açısından çok önemli, hem de Edirne'nin kendisi zaten baktığımız zaman bir anıt şehir, bu kadar tarihi ve kültürel yapıya sahip dünyada çok ender yer var. Dolayısıyla Edirne'nin de bu tarihi yönüyle, kültürel yönüyle bir şehir olarak ön plana çıkması bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Vali Sezer ve beraberindekiler, Ekmekçizade Kervansarayı'nda köprüler temasıyla açılan sergi alanlarını gezerek, sanatçılardan bilgi aldı.

EDİRNE BİENALİ

21 Mayıs- 28 Haziran 2026 tarihleri arasında devam edecek bienal; hafıza, kimlik, göç, teknoloji ve kültürel çeşitlilik gibi güncel meseleleri çağdaş sanat aracılığıyla tartışmaya açıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne'nin mimarisi, nehirleri ve çok kültürlü yapısı da bienalin ana temasına zemin oluşturuyor. Bienalin koordinasyonunu Didem Çapa üstlenirken, küratör ekibinde Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı ve Songül Güneş Gültekin yer aldı. Kent genelinde 20'yi aşkın noktaya yayılan bienal rotasında; Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Devecihan Kültür Merkezi, Karaağaç Gar Binası ve tarihi köprüler önemli duraklar arasında yer aldı. Sergilerin yanı sıra performanslar, konserler, söyleşiler ve atölyeler de sanatseverlerle buluşacak. Bienal kapsamında fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka alanlarında hazırlanan eserler ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: DHA

