Edirne Çiftçisine Yağmur Müjdesi

EDİRNE'de son 2 yıldır buğdayını kurak toprağa eken, ayçiçeğinde büyük verim kayıpları yaşayan Edirneli üreticinin yüzü, ekim ayından bu yana metrekareye düşen yaklaşık 450 kilogramlık yağışla güldü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Üreticimiz bu yağışlardan dolayı sevinçli, mutlu. Çünkü geçtiğimiz son iki yılda çok kötü yıl geçirdik kuraklıktan dolayı. Ayçiçeğinde hiç biçemediğimiz, 50-60 kilogram çiçek biçtiğimiz tarlalar oldu. O yüzden şu an için güzel yağışlar aldık" dedi.

İklim değişikliği ile birlikte aşırı sıcaklar ve yağışsız mevsimler, Edirne'de üreticinin son iki yılda verim kaybı yaşamasına neden oldu. Buğdayını kuru toprağa eken, ayçiçeğinde ekili arazilerin çatlaması sonucu bazı bölgelerde hasat dahi yapamayan üretici, bu yıl gözünü yağışlara dikti. Geçen yıl ekim ayında başlayan, bu sene de ocak ve şubat aylarında devam eden yağış ile çiftçinin yüzü güldü.

BÖLGEYE ORTALAMA 450 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ekim ayından bu yana bölgeye ortalama 450 kilogram yağış düştü. Bölgede tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri, son yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu taşarken, bu durum üreticiyi sevindirdi. Yağışlar ile bölgedeki barajlarda da doluluk oranı arttı. Kentin içme suyunun karşılandığı Süloğlu Barajı'nda tam kapasite doluluk oranına ulaşıldı.

'7-8 YILDIR BÖYLE KUVVETLİ YAĞIŞ ALMAMIŞTIK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Çiftçi olarak uzun yıllardan beri kurak geçen dönemin arkasından bu yağışların gelmesi üreticiyi sevindirdi. Çünkü biliyorsunuz; aşağı yukarı belki 7-8 yıldır böyle, bu kadar kuvvetli yağış almamıştık. Şu an baktığımızda ekim ayından bugüne kadar aşağı yukarı 450 kilogram ortalama yağış almışız. 2025 yılında bütün yıl boyunca aldığımız yağış 429 kilogram. Ekim ayından bugüne düşen 450 kilogram. Ocak ve şubat ayı olarak değerlendirdiğimizde de aşağı yukarı 300 kilogram yağış almış metrekareye. Bu, kurak geçen yılların ardından üreticiyi sevindirdi" dedi.

'GENEL ANLAMDA VERİM ARTAR'

Arabacı, "Tabii ki bu kadar kısa vadede çok yağış almamızın ardından birtakım taşkınlar oldu, ova dediğimiz bölgelerde bazı arazilerimiz su altında kaldı. Evet, ova topraklardan bu yıl belki buğday ekili olan yerler bozulacaktır ama onun yerine ikinci ürün ekme şansımız var. Tabii ki çok yağışın olduğu senelerde bu ova dediğimiz arazilerde normal seneye göre verim düşer ama genel anlamda bütün arazimizde verim artar. Bu tarz zamanlarda yaşanan sorunlar bunlar. Ama en azından buğdayımız bozulsa da yerine ayçiçeği ekme şansımız var" diye konuştu.

'KIŞ YAĞIŞLARIMIZ YETERLİ'

Arabacı, ayçiçeği üreticisinin de bu yıldan çok umutlu olduğunu belirterek, "Üreticimiz bu yağışlardan dolayı sevinçli, mutlu. Çünkü geçtiğimiz son iki yılda çok kötü yıl geçirdik kuraklıktan dolayı. Ayçiçeğinde hiç biçemediğimiz, 50-60 kilogram çiçek biçtiğimiz tarlalar oldu. O yüzden şu an için güzel yağışlar aldık. İnşallah üreticiler olarak diyoruz ki; bundan sonraki süreçte de ilkbahar ve yaz döneminde de belli aralıklarla yağış alırız. İnşallah başlangıç güzel, sonu da güzel olur diyoruz. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı, yaptığı masrafın karşılığını alacağı bir yıl olur diye umuyorum. En azından geçtiğimiz yıllara kıyasladığımızda kış yağışlarımız yeterli. İnşallah emeğinin karşılığının alınacak bir yıl oldu diye umuyorum" dedi.

'TABAN SUYU DOYUMA ULAŞTI'

Son yağışlar ile taban suyunun da doyuma ulaştığını kaydeden Arabacı, "Baktığımızda kar yağdı, yağmur yağdı artık taban suyu doyuma ulaştı. Bu geçtiğimiz yıllarda kış döneminde taban suyunun doyuma ulaşması çok önemli diyorduk. Ektiğimiz ürün aşağıya kök saldığında en azından ilkbahar ve yaz dönemlerinde çok yeterli yağış almasak da kış yağışları çok önemliydi. Çünkü bu kazık kök, aşağıda tav olursa oradan besleniyor. Bu geçtiğimiz iki yıl hiç ayçiçeği biçemediğimiz yerlerden ya da 50-60 kilo biçtiğimiz yerlerden bahsettik. Bu, taban suyunun olmamasından kaynaklı. Şimdi aşağıda tav var, en azından ilkbaharda ve yaz döneminde eğer ki tekrar kurak bir dönem yaşarsak aşağıda en azından tav var. Oradan bir nebze olsun beslenecek. Biz 0 ve 60 altmış kilogramdan bahsediyorduk. Önümüzdeki dönem, 2026 sezonunda inşallah bunu bahsetmeyeceğiz diye umuyorum. Çünkü toprak doyuma ulaştı. En azından kazık kökün aşağıdan aldığı tavla en kötü 150- 170 kilogramlardan bahsederiz diye umuyorum. İnşallah daha da üstünde olur" diye konuştu.

'ÜRETİCİMİZ ÇOK ZOR YILLARDAN GEÇTİ'

Arabacı, "Çok zor yıllardan geçti üreticimiz. Çok emek verdi. Çok masraf etti ve hiç para kazanamadığı ve cebinden para harcadığı yıl geçirdik. İnşallah bu 2026 yılı, üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir yıl olur. Aldığımız yağışlar öyle gösteriyor. İnşallah arkası da gelir, üretecimiz emeğinin karşılığını alabilir. Ayçiçeğinde bu yıl önceki yıllar gibi erken ekim yapma şansımız da kalmadı. Mart ayı içerisinde hava şartları ne olacak tabii bilmiyoruz; ama önceki yıl şubat ayı ve mart ayının başlarında ayçiçeği ekilişi yapmıştık. Bu yıl zaten yağışlardan dolayı istesek de ekme şansımız yok. Mart sonlarına doğru havalar açarsa ekim olabilir. Nisan ayında olabilir ama en azından normal mevsiminde olacak. Çok erken ekiliş istesek de yapma şansımız yok yağışlardan dolayı" dedi.