Edirne'de 29 Ekim kutlamaları fener alayı ve havai fişek gösterisiyle yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de 29 Ekim kutlamaları fener alayı ve havai fişek gösterisiyle yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de 29 Ekim kutlamaları fener alayı ve havai fişek gösterisiyle yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 29 Ekim kutlamalarında valilik Meriç Nehri kıyısında resepsiyon düzenledi, resepsiyonda havai fişek gösterisi yapıldı. Fener alayında Şükrüpaşa İlkokulu önünden Atatürk Anıtı'na yürüyen kalabalık marşlar söylerken, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan törende konuştu.

EDİRNE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilik tarafından Cumhuriyet resepsiyonu, belediye tarafından da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Edirne Valiliği'nin, Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirdiği resepsiyonda gece havai fişek gösterileriyle aydınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüş de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Yürüyüşte vatandaşlar, belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü. Selimiye Camisi önünde vinçlerle yola gerilen dev Türk bayrağının bulunduğu alandan geçen kalabalık, marşlara eşlik etti.

Atatürk Anıtı'nda devam eden törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. O gün millet, kendi geleceğinde söz sahibi olduğunu bütün dünyaya ilan etti. Cumhuriyet bizim için tam da bunun adı. Çocuğumuzun iyi eğitim alması demek. Gencimizin geleceğe güvenle bakabilmesi demek. Kadınların hayatın her alanında eşit biçimde yer alabilmesi demek. Bütün öğrenim hayatını devlet okullarında geçirmiş bir kadının bugün burada, bu kürsüden Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak sizlere seslenmesi demek" dedi.

Kaynak: DHA
Edirne BelediyesiMeriç Nehri29 EkimEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Anıtkabir’de soğuk rüzgarlar Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı
Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler “Külliyen yalan söylüyor“ Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! "Külliyen yalan söylüyor"
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Mustafa Sandal’ın yeni imajı şaşırttı Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi
Ezgi Mola’nın değişimi şaşırttı Yeni görünümü merak uyandırdı Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 22:04:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de 29 Ekim kutlamaları fener alayı ve havai fişek gösterisiyle yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android