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Edirne'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na 40 bin öğrenci, 300 firma katıldı - Son Dakika
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Edirne'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na 40 bin öğrenci, 300 firma katıldı

Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli olmak üzere 5 üniversitenin ortaklığıyla 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan kariyer fuarına 300'e yakın firmanın katıldığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yaklaşık 100'ün üzerinde stant kurulduğunu ve 40'bine yakın öğrencinin bu stantları ziyaret ettiğini belirtti.

Edirne\'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı\'na 40 bin öğrenci, 300 firma katıldı
28.12.2023 - 19:46,
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Edirne'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na 40 bin öğrenci, 300 firma katıldı

EDİRNE - Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli olmak üzere 5 üniversitenin ortaklığıyla 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan kariyer fuarına 300'e yakın firmanın katıldığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yaklaşık 100'ün üzerinde stant kurulduğunu ve 40'bine yakın öğrencinin bu stantları ziyaret ettiğini belirtti.

Edirne'de 5 üniversitenin ortaklığıyla Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle gerçekleştirilen 'Trakya Kariyer Fuarı' ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Fuara ilişkin açıklamada bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinin ortak girişimiyle Cumhurbaşkanlığı koordinesinde yapılan kariyer fuarında hem öğrencileri hem de firmaları ağırladıklarını söyledi.

"Yüzden fazla stant kuruldu"

Bir tarafta iş arayan ve meslek hayatına atılacak öğrenciler, bir tarafta nitelikli eleman arayan önemli firmalar olduğunu belirten Vali Sezer, bunları bir araya getirdiklerini dile getirdi. Burada yaklaşık yüzün üzerinde stant kurulduğunu ve 40 bine yakın öğrencinin de bu stantları ziyaret ettiğini aktaran Vali Sezer, hem kentin tanıtımı adına hem de öğrenciler adına çok güzel ve çok faydalı bir programı gerçekleştirmiş olduklarını ifade etti.

Bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve fuara katılan iş insanlarına teşekkür eden Vali Sezer, 2024 yılı içerisinde de yine mesleğin zirvesinde firmaları Edirne'ye davet ederek öğrencilerle ve kentle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Birbirinden farklı firmaların yer aldığı Trakya Kariyer Fuarı, iş ya da staj yeri arayan üniversite öğrencileri ile nitelikli eleman ihtiyacı olan firmaları Edirne'de bir araya getirdi. Açılan stantları gezen öğrenciler, kariyer hayatlarına ilişkin ilk adımı attı. Firma yetkililerinden mesleklerle ilgili bilgi alan ve merak ettiği sorulara yanıt bulan öğrenciler, fuara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları düzenlenen fuarda öğrencilerle buluşarak kendi alanlarında yapabilecekleri girişimlerde ilgili tavsiyelerde bulundu.

"Fuar genel olarak bilgilendiriciydi"

Fuara katılmak için Kırklareli'nden Edirne'ye gelen üniversite öğrencisi Beyzanur Gökçe, fuarın genel olarak bilgilendirici olduğunu ve sorularına cevap aldıklarını söyledi. Açılan stantları ziyaret ettiklerini aktaran Gökçe, seçenekleri fazla olan bir fuar olduğunu ve dağıtılan hediyelerden aldıklarını ifade etti.

Fuar için Kırklareli Üniversitesi'nden gelen Rümeysa Teker, birçok alanda iş imkanı gördüklerini ve fuarın bilgilendirici ve eğitici olduğunu ifade etti.

Özellikle organize sanayi bölgeleri ile ilgili açılan stantları dolaştıklarını ve bilgi aldıklarını belirten Üniversite öğrencisi İsmail Burha, etkinliğin verimli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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