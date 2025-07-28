Edirne'de Gülden Coni İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Gülden Coni İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Edirne\'de Gülden Coni İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi
28.07.2025 00:09
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Edirne'de 15 yaşındaki E.A. tarafından 30 bıçak darbesiyle katledilen 16 yaşındaki Gülden Coni'nin ailesi, katledilen çocuklar için yürüyüş düzenledi. Aile, yürüyüş sırasında infaz yasasının değiştirilmesi çağrısında bulunarak, çocuk katillerinin en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı.

EDİRNE'de, E.A.'nın (15) lise bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü Gülden Coni'nin (16) ailesi, katledilen kızları ve öldürülen tüm çocuklar için yürüyüş yaptı.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BEKLENİYOR

Davanın 13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk duruşmasında, taraflar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

GÜLDEN VE TÜM KATLEDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN YÜRÜYÜŞ

Coni'nin ailesi, katledilen kızları Gülden ve öldürülen tüm çocuklar anısına tepki yürüyüşü düzenledi. Coni'nin ailesiyle yaşadığı Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde başlayan yürüyüşte aileye mahalleli ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'ne kadar pankartlar, dövizler ve sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek ve annesi Zehra Coni basın açıklaması yaptı.

'İNFAZ YASASI DEĞİŞSİN'

Abla Nurhan Alüzrek konuşmasında, infaz yasasının değiştirilmesi çağrısında bulundu. Alüzrek, " Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bugün burada sadece bir abla olarak değil bir ülkenin vicdanı olarak konuşuyorum. Meleğimiz Gülden 30 bıçak darbesiyle katledildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum; infaz yasası değişmelidir. Vahşet işleyen biri çocuk sayılmamalıdır. 15 yaşında kasap gibi 30 bıçak darbesi atan biri, suçun ne olduğunu, acının ne olduğunu bilendir. Bu suçu işleyen kişi, bu ülkenin hukukunda indirim değil en ağır cezayı almalıdır" dedi.

'SUÇA SÜRÜKLENMİŞ İFADESİNİ KABUL ETMİYORUM'

Anne Zehra Coni de, sadece kendi kızı için değil, katledilen tüm çocuklar için yürüdüklerini ifade ederek, "Ben bir anneyim. Ben Gülden'in annesiyim. Adalet bekleyen, hesap soran, susmayan bir anneyim. Bugün burada sadece kendi kızım için değil, katledilen, susturulan, çocukluğu yarım kalan tüm evlatlar için konuşuyorum. Burada gökyüzünü ağlatan o masum canlar için haykırıyorum. Katillere iyi hal indirimlerini, ödüllendirilmesini hangi vicdan kabul eder? 'Suça sürüklenen çocuk' diyorsunuz. Hayır, ben bu ifadeyi kabul etmiyorum. Bir çocuğu vahşice katleden biri suça sürüklenmiş değil, bir katildir. Katliamın yaşı olmaz. Evlatlarımız toprağa girmişken, kimse bu sözlerle bizim acımızı küçültemez. Sustukça başkalarının evlatları toprağa düşecek. Biz bugün buradayız, yarın da buradayız. Evlatlarımızın için, adalet için, çocuklar için buradayız. Adalet gelene kadar gitmeyeceğiz. Bu ülkenin masum evlatları için adalet istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Gülden Coni İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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