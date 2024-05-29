Edirne'de İzinsiz Yapılan 'Tiny House' Evler Kaldırılıyor - Son Dakika
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Edirne'de İzinsiz Yapılan 'Tiny House' Evler Kaldırılıyor

Edirne\'de İzinsiz Yapılan \'Tiny House\' Evler Kaldırılıyor

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin valilik tarafından kaldırılmasına başlandı. Edirne Valiliği, tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirdi. Evlerin sahiplerinin yürütmeyi durdurma talebi reddedildi ve evler vinç yardımıyla taşınarak belirlenen bir alana bırakıldı.

29.05.2024 19:21
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EDİRNE'nin Saros Körfezinde kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin valilik tarafından kaldırılmasına başlandı.

Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen 'tiny house' adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı. Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak 'tiny house' adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirdi. Geçen cuma günü evlerin kaldırılması çalışması sırasında sahipleri ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinde yer alan ve yanıltıcı görüntüler içeren paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremiz tarafından herhangi bir yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Edirne İl Özel İdaremiz tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Evlerin sahiplerinin Edirne İdare Mahkemesi'ne yapılar yürütmeyi durdurma talebi, mahkeme tarafından, 'tiny house'ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar vererek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Danişment köyünde 19 dönüm tarım arazisi üzerine kurulan 30 tiny house'nin kaldırılması için İl Özel İdare Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün bölgeye gitti. Tiny house sahiplerinin araçlarıyla yolu kapatmaları ve alandan ayrılmayacaklarını bildirmesi üzerine iş makineleri yan tarladan yol açarak, evlerin bulunduğu tarlaya girdi. Bu sırada jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Mobil olmadıkları, elektrik, su ve tuvalet bağlantılarının yapıldığı belirlenen tiny house'lar vinç yardımı ile yüklendi. Evler, belirlenen bir alana götürülerek, buraya bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de İzinsiz Yapılan 'Tiny House' Evler Kaldırılıyor - Son Dakika

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