Edirne'de Kamyonet Çocuğu Hayatından Etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Hızır Metin Kabayel'e (8) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Kabayel, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kabayel, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.