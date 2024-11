Edirne'de protokol üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı yayımladı

Güncel

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, eğitim ve öğretimin değişen, gelişen dünyaya uygun olarak sürekli kendisini yenileyen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, topluma yön veren önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin hayatında önemli izler bırakan öğretmenlerin ülkenin dört bir yanında fedakarca çalıştığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin çocuklarımızı her daim sorumluluk duygusuna sahip, vatan millet sevgisi ile yetiştirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle, insanlığın en değerli ve kıymetli mesleğini icra eden, kendilerini öğrencilerine adamış olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

Başta 'Öğretmen oldum ben' mesajı ile öğretmenlik sevincini paylaşıp da gençliğinin baharında hain terör saldırısıyla görev başında şehit düşen nice Aybüke Yalçın, Arzu Özsoy ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan kıymetli öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, mesajında 24 Kasım 1928'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı verilmesinden bu yana Öğretmenler Günü'nün onur ve gururla kutlandığını belirtti.

Eğitimin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Yazgan, öğretmenlerin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi gerektiğine değindi.

Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak öğretmenlerin fedakarca çalıştığını yaşayarak gördüğünü ifade eden Yazgan, "Öğretmenlerimize hak ettikleri değeri CHP'nin iktidarında vereceğiz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışan, çabalayan başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, öğretmenlerin bir ulusun geleceğini inşa eden en önemli aktörler olduğunu belirtti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolun sayesinde Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Onlar sadece öğreten değil, hayal kurmayı, pes etmemeyi ve her durumda yeniden başlamayı öğreten kahramanlardır. Her sabah yeni bir umutla sınıfa giren, her öğrenciyi geleceğin bir ışığı olarak gören öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Sizler, bu ülkenin gerçek mimarlarısınız. Karanlığa meydan okuyarak geleceği aydınlatan, ellerindeki meşaleyle umudu taşıyan tüm öğretmenlerimize minnettarız.

Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mesajında öğretmenlerin toplumun en kıymetli mimarlarından olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin azmi ve fedakarlığı, öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında dünyaya değer katmalarını mümkün kıldığını aktaran Hatipler, şunları kaydetti:

"Eğitim bir milletin en güçlü yatırımıdır öğretmenler ise bu yatırımı hayata geçiren kahramanlardır. Trakya Üniversitesi olarak Eğitim Fakültemizde Atatürk ilkeleri doğrultusunda bilimsel ve etik değerlerle donatılmış geleceğin öğretmelerini yetiştirmek için çaba sarf etmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, emekleriniz ve geleceğe olan katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin özverisiyle eğitim ateşi hep yanacak ve bu ateşin ışığı karanlığı aydınlatmaya devam edecektir."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, geleceğin teminatı nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin rolünün önemli olduğunu belirtti.

"Güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefine ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim öğretim politikası ile ulaşılabileceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum.

Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize aileleriyle birlikte Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin mesajında milletlerin geleceği, güvenliği, refahı, maddi ve manevi kalkınmasının genç nesillerin iyi yetişmesi ile mümkün olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her türlü hürmet ve iltifata layık olduğunu aktaran Tekin, "Eğitim camiasının sorunlarının çözülmesi ve öğretmenlerimizin hak ettikleri ekonomik imkanlara kavuşması için Saadet Partisi olarak elimizden geleni yapmaktan geri durmayacağız. Saadet Partisi olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerden bir an önce kurtulması temennisiyle ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, mesajında, bireylerin kişisel gelişimlerini destekleyen, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlayan kıymetli rehberler olduğunu belirtti.

Tüm öğretmenlere şükranlarını sunduğunu aktaran Irmak, "Her bir öğretmen, sadece bir ders anlatmakla kalmaz, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren bireyler yetiştirir. Bu yüzden öğretmenlerimize duyduğumuz minnettarlık ve saygı, her zaman sözlerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür." ifadelerini kullandı.

Irmak, Cumhuriyetin teminatı ve yarınların lideri olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.