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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü Vatandaşlar kar yağışı bekliyor - Son Dakika
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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu. Vatandaşlar araçlarıyla trafikte kontrollü seyretti. Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne'de vatandaşlar kar yağışını bekliyor. Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

04.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:10
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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

EDİRNE - Edirne'de sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle tarihi Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu. Vatandaşlar araçları ile trafikte kontrollü seyretti.

Vatandaşlar kar yağışı bekliyor

Hava sıcaklığının 2 derecelerde olduğu Edirne'de son zamanlarda yaşanan hastalıkların kar yağması ile ortadan kalkacağını belirten Davut Gezer, "Havalar soguk ve sisli kar yağmasını bekliyoruz, kar yağar ise hastalıklar biraz olsun ortadan kalkar" dedi.

Çiftçi Bülent Dogaç ise yüksek kesimlerinde azda olsa kar yağdığını ekili alanlar için karın daha faydalı olacağını söyledi. Dogaç, "Geçtiğimiz günlerde yağmur yağdı, ekili alanlara şimdi kar lazım, yüksek kesimlerinde Balkan köylerinde yağdı fakat bize kadar gelmedi. Bekliyoruz kar yağmasını" ifadelerini kullandı.

Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

Edirne\'de sis hayatı olumsuz etkiliyor: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü Vatandaşlar kar yağışı bekliyor
Kaynak: İHA
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