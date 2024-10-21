Edirne’de Sokak Basketbol Turnuvası

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Edirne Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla sokak basketbol turnuvası düzenlenecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı açıklamada turnuvanın hem Cumhuriyet Bayramı hem de meme kanseri farkındalığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Amaçlarının Cumhuriyet Bayramı'nı gençlerle birlikte coşkuyla yaşamak olduğunu aktaran Akın, "Turnuvamızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın coşkusunu hep birlikte yaşarken, aynı zamanda meme kanseri gibi önemli bir hastalığın farkındalığını da gündeme getirmiş olacağız. Tüm gençlerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 3 erkek, 1 kadından oluşacak en fazla 32 takım katılabilecek. Birinci takıma 20 bin lira, ikinci takıma 12 bin lira, üçüncü takıma da 8 bin lira para ödülü verilecek turnuvaya 26 Ekim Cuma'ya kadar başvuru yapılabilecek.

Selçuk, hentbol milli takımı teknik ekibinde yer aldı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde görevli araştırma görevlisi Dr. Halit Selçuk, milli takımın 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarında fizyoterapist olarak görev aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Ekim 2023'den bu yana 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren takımın teknik ekibinde yer aldı.

Selçuk'un, Kasım'da gerçekleşecek şampiyonada da teknik ekipte yer alacağı belirtildi.

Güner'den tepki

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, İstanbul Barosu Genel Kurulu Toplantısı'nda İstiklal Marşı'nı okumadığı öne sürülen avukat Bahri Bayram Belen'e tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Belen'in İstiklal Marşı'nı okumayarak gelen tepkilere de "ifade özgürlüğümü kullanıyorum" diyerek tepki vermesinin Türk Milleti'nin değerlerini yok saymak olduğunu belirtti.

Ülkede adaleti temsil edenlerin millete yönelik sergilediği tutumun vatana ihanet olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu ifade özgürlüğü adı altında bir başkaldırıştır. Böyle bir seçim ve böyle bir kişilik yok hükmündedir. Türkiye'nin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliği ihtiyacı olduğu bu günlerde böyle şahısların toplum içerisinde takındığı tutum bölücülüktür. Ulu Önder'in de dediği gibi dahili ve harici bedhahların olacağı aşikardır.

Ancak bizim de vazifemiz her zaman olduğu gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmektir.

Bizler her zaman olduğu gibi vatanı, bayrağı ve milleti her şeyin önünde tutarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet savunacağız, kollayacağız ve hizmet edeceğiz. Aslını inkar ederek kutsalımıza saygısızlık edenlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."