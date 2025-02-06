Edirne\'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Açılışı 6 Şubat Depremleri İçin Anma ile Gerçekleştirildi

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EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nin açılış töreninde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla müzik çalınmadı, halk oyunu gösterisi sunulmadı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 5-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali kapsamında açılış töreni gerçekleştirildi. Üniversitenin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, dans topluluklarının temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Toplamda 7 Balkan ülkesinden 600'e yakın dansçının kendi bölgelerine özel halk oyunu gösterilerini sunacağı festival açılışında 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümü dolayısıyla müzik çalınmadı, halk oyunu gösterisi sunulmadı.

'HER FİGÜR VE RİTİM, GEÇMİŞTEN GELEN MESAJI TAŞIR'

Depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, halk oyunlarının, bir milletini ruhunu, acılarını ve sevgilerini yansıttığını dile getirdi. Hatipler, "Halk oyunları, bir milletin ruhunu, tarihini, acılarını, sevgilerini yansıtan, özgün ifade biçimlerinden biri. Halk oyunlarında yer alan her bir figür, her bir ritim geçmişten gelen kapsamlı ve büyük bir mesajı taşır. Bugün burada 18'i yedi Balkan ülkesinden toplam 21 halk oyunu ekibi, bu mesajları bizlere ulaştırmak için bir araya geldi ve bizlerle birlikte oldu. Bu buluşma sadece kültür alışverişine vesile olmakla kalmayıp aynı zamanda dostlukların pekiştiği, birlik ve beraberlikle birlikte dayanışma ruhunun da en güzel örneğini oluşturacağına inanıyorum" dedi.

'CENABIHAK BİR DAHA BENZERİ BİR ACI YAŞATMASIN'

6 Şubat depremlerinde yaşanan acıların, benzerinin bir daha yaşanmamasını temenni eden Hatipler, "Bugün aynı zamanda 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve tarihin en büyük felaketlerinden birisinin 2'nci yıl dönümü. Bu acıyı ve üzüntüyü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. O günlerde birlikte yaşadık, Cenabıhak bir daha bu millete benzeri bir acı yaşatmasın. Ancak bununla birlikte gurur ve onurla ifade edelim ki yaraların sarılması konusunda kerim devlet anlayışımızın devreye girerek, olabilecek en maksimum hızla yaralarımızın tedavi edilebilmesi için devletimizin kapsamlı ve organize bir çalışma gerçekleştirdiğini de ifade etmek isterim. Bu etkinliğimizi ve benzer etkinlikleri, bir hatırlatma ipine benzetiyorum. Bu ip bize, hepimizin insanlık ailesinin bir parçası olduğumuzu ve ortak noktalarımızın, farklılıklarımızdan daha fazla olduğunu hatırlatmaktadır. Bugün burada, bu ortaklığı bir arada, birlikte yaşamanın güzelliyle bir kez daha hissetmek, birbirimizi anlamak ve geleceğe birlikte yürümek için bir fırsat olarak yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'HİÇ 2 YIL GEÇMEMİŞ GİBİ ACIYI YÜREĞİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, "Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat, bizim için çok acılı bir gün. Bundan 2 yıl önce tüm Türkiye'yi, hatta tüm dünyayı yasa boğan birçok şehrimizi etkileyen bir felaket yaşadık. Birçok hemşerimizi, kardeşimizi, ailemizi kaybettik. Bugün gerçekten üzerinden hiç 2 yıl geçmemiş gibi yüreğimizde o acıyı yaşamaya devam ediyoruz. Çok üzgünüm. Orada hayatını kaybeden tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, ailemize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hem ülkemizde hem dünyada bu tarz felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında olan ülkelerde, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha depremle birlikte yaşamış olduk. Yaralar tam olarak sarıldı mı? Hayır. Çok yakın bir zamanda deprem bölgesindeydim. Hala yapılacak çok iş var. Hala gitmemiz, kat etmemiz gereken çok iş var" diye konuştu.

Törende festivale katılan halk oyunları ekiplerinin temsilcilerine katılım belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri ve festivale katılım sağlayan paydaşların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile tören sona erdi.