Edirne'deki Kilise Ayini İptal Edildi

09.05.2026 15:41
Bulgar Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin, Yunanca yapılacağı gerekçesiyle iptal edildi.

EDİRNE'de, Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde isim günü nedeniyle yapılması planlanan ayin, Bulgarca değil de Yunanca olacağı öğrenilince, iptal edildi. Kiliseye gelen Yunan Metropolit Amfilohios'in, ayinin Yunanca yapılacağını bildirmesi üzerine Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı karşı çıkıp, ayini iptal etti. Vakıf Başkanı Dimitri Yotef, "Bulgarca ayin yapılıncaya kadar kilisemizi ayinlere kapatıyoruz" dedi.

Edirne'de bulunan Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde kilisenin isim günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayin nedeniyle Bulgar Ortodoks Hristiyanlar kilisede toplandı. Ayinin Bulgarca yapılması planlanırken, İstanbul'dan Yunan Metropolit Amfilohios,, iki papaz göndererek ayinin Yunanca yapılacağını bildirdi. Yunanca ayinin yapılmasına Bulgaristan heyeti karşı çıkınca tartışma yaşandı. Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetimi tarafından ayin iptal edildi, sadece dua okundu. İstanbul Kilisesi'nden Rahip Karalampi Nichev tarafından yönetilen duaya Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef ve Bulgaristan ve İstanbul'dan gelenler katıldı.

'BULGARCA AYİN YAPILANA KADAR KİLİSEMİZİ AYİNLERE KAPATIYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef, "İstanbul Bulgar Cemaati adına bugün buraya, geleneksel kutlamamızı gerçekleştirmek için geldik. Bizler bu kilisenin cemaatiyiz, sahipleriyiz. Ancak buraya geldiğimizde, Edirne Metropoliti tarafından gönderilen papazlar aracılığıyla Bulgarca ayin yapamayacağımız bize bildirildi. Bunun yerine Yunan papazlarla ayin yapılacağı söylendi. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü burası bir Bulgar Kilisesi'dir ve Bulgarca ayin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle yönetim kurulu olarak net bir karar aldık. Bugünden itibaren, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar kilisemizi ayinlere kapatıyoruz. Aynı zamanda metropolitin de Bulgarca ayine izin verilene kadar kiliseye girişini yasaklama kararı aldık. Tabii ki ziyaret için açık olacak. İnsanlar gelip dua edebilir, mum yakabilir. Buna engel yok. Ancak Bulgarca ayin yapılıncaya kadar burada ayin gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek. İki kilisemiz için de yönetim kurulunun tavrı nettir. Bulgarca ayin olana kadar bu karar devam edecek" dedi.

'ÇIKIRIK'IN VEFATININ ARDINDAN ŞİDDETLİ BASKI YAŞADIK'

Kilisenin papazı Aleksandır Çıkırık'ın 3 yıl önce vefat ettiğini ve bu ölümün ardından baskıların arttığını söyleyen Yotef, "Önümüzdeki günlerde bazı üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağız. Kendi içimizde toplantılar gerçekleştireceğiz ve ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Açık konuşmak gerekirse bu kararın aslında yıllar önce alınması gerekiyordu ama bugüne kadar alınmadı. Rahmetli Peder Aleksandır Çıkırık'ın vefatından sonra biz çok büyük üzüntü yaşadık. Kendisi bizim için çok değerliydi. Onun vefatının ardından son 3 yıldır metropolit tarafından ciddi baskılar altında kaldık. Bu nedenle bugün yönetim kuruluyla görüştük ve bu kararı alma noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

'ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞANDI'

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise yaşananların tesadüf olmadığını söyledi. Kafedzhiyska, "Bugün burada bulunmamızın en önemli nedeni, şu anda içinde bulunduğumuz Bulgar Kilisesi, Aziz Georgi Kilisesi'nin isim günü kutlamasıydı. Bildiğiniz üzere Aziz Georgi Günü'nün resmi tarihi 6 Mayıs'tır. Biz de bugün bu vesileyle burada bir araya gelmiş bulunuyorduk. Aziz Georgi ismi Balkanlar için çok önemlidir. Kendisi Balkan halklarının koruyucusu, öncüsü ve gurur kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bugün burada hepinizin de şahit olduğu üzücü bir olay yaşandı. Buna beklenmedik bir durum diyebiliriz ama aslında uzun süredir yaşanan bir sorunun devamı niteliğinde olduğunu da söylemek gerekir. Çünkü uzun zamandır aynı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sayın Metropolit tarafından Bulgarca dilinde ayin yapılmasına yönelik bir kısıtlama getirildi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi kilise, hangi ibadethane olursa olsun gerçekleştirilen ayinler ve ibadetler, o topluluğun kendi diliyle yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, farklı halkların, farklı mezheplerin ve inanç gruplarının haklarını eşit şekilde koruyan bir devlettir" dedi.

'KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE ORTAK HASSASİYETLE SORUNLAR AŞILABİLİR'

Sorunun barışçıl çözümü için çağrıda bulunan Başkonsolos Kafedzhiyska, "Ancak üzülerek ifade etmek zorundayım ki Sayın Metropolit bu konuda bizim hassasiyetimizi anlayamadı. Kendisi Yunan kökenli olabilir ama burada söz konusu olan mesele dil, kültür ve cemaatin kendi inancını kendi diliyle yaşatma hakkıdır. Yine de tüm yaşananlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. Bu sorunun sağduyu içerisinde, kardeşlik duygularıyla ve barışçıl şekilde çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Çünkü Balkanlar'da yaşayan bütün halklar kardeştir. Hangi milletten olduğumuzun, hangi mezhebe mensup olduğumuzun hiçbir önemi yoktur. Ukraynalı olabilir, Rus olabilir, Bulgar olabilir, Yunan olabilir. Biz hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bizim için bütün Balkan halkları kardeştir. Ancak inancımızı korumamız gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz kilisenin isim sahibi olan Aziz Georgi'nin hayatına baktığımızda, kötülüğe karşı mücadele eden önemli bir lider olduğunu görüyoruz. Biz de onun yolunda, inancımızı kaybetmeden, umutlarımızı yitirmeden bu sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Karşılıklı anlayış ve ortak hassasiyetlerle bu sorunların aşılabileceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

