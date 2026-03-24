Edirne\'den kısa kısa

24.03.2026 10:22
Trakya Üniversitesinin, çevre dostu uygulamalarını belgeleyen "Sıfır Atık Belgesi"nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kurduğu etkin yönetim sistemiyle sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen belge, üniversitenin doğa dostu uygulamalarını bir kez daha tescilledi.

Üniversite kampüslerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm noktalarının yaygınlaştırılması ve akademik - idari personel ile öğrenciler arasında çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Keşan Belediyesinden Yaşlılar Haftası'nda ziyaret

Keşan Belediyesi ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaretlerde yaşlıların talepleri dinlenirken, belediye ekipleri çeşitli ihtiyaçlara yönelik desteklerini iletti.

Açıklamada, toplumun en kıymetli bireyleri arasında yer alan yaşlıların her zaman yanında olunduğu vurgulanarak, "Hayat tecrübeleriyle bizlere ışık tutan büyüklerimizin yanında olmaya ve hayır dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası'nın kutlandığı belirtilen açıklamada, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Aksoy'dan Kıbrıs gazisine bayram ziyareti

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ahmet Karakoyun'u ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy, Oğulpaşa köyünde ikamet eden Karakoyun ile bir süre sohbet ederek bayramını kutladı.

Ziyarette gazinin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, Aksoy sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Lalapaşa'da şehit ailesini ziyaret

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Hacıdanişment köyünde ikamet eden şehidin ailesiyle bir araya gelen Yılmaz, ailenin bayramını tebrik ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyarette aileyle bir süre sohbet eden Yılmaz, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile müftülük personeli de katıldı.

Kaynak: AA

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Ülke yanıyor Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
