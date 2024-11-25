Edirne'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Edirne'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı

Edirne\'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törenler, Vali, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun önemine vurgu yaptı.

25.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:23
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere Vali Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra, Atatürk Bulvarı'ndaki geçiş töreniyle devam etti.

'25 KASIM, EDİRNE'NİN EN ÖNEMLİ TARİHİ GÜNÜDÜR'

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "25 Kasım, Edirne'nin en önemli tarihi günüdür. Bu tarihi günde Edirne Belediye Başkanı olarak Edirne'mizin kurtuluşunu gururla, onurla yaşıyor ve paylaşıyorum. Bugün burada toplanan hemşehrilerimle vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu içerisinde yurdumuza, Cumhuriyetimize, özgürlüğümüze, atamızın emanetlerine sahip çıkmamızı kutluyoruz. Türk milleti her zaman vatanını, toprağını ve bağımsızlığını, canı dahi her şeyin üzerinde tutmuştur. Esareti hiçbir zaman kabul etmemiş ve bağımsızlığı uğruna her türlü bedeli ödemiştir. Millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde tarihten gelen birlik ve beraberlik ruhu ile yaralarımızı saracak ve daha güçlü şekilde yarınlara yürüyeceğiz. Ne mutlu ki bize, Edirne'nin kurtuluşunun 102'nci yılında özgürce, hür irademizle bayramımızı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat şehrinin, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Edirneli hemşehrilerimle birlikte gösterdiğin hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

ASKERLER DE TÖRENE KATILDI

Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam eden programda, okullar, kurumlar ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. Törende, Edirne esnafının geçişi sırasında vatandaşlara badem ezmesi, süpürge şekerleme gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ESNAFTAN CİĞER İKRAMI

Bir ciğerci esnafı ise geçiş sırasında Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri vatandaşlara ikram etti. Ekmek arası dağıtılan tava ciğeri almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Edirne'nin kurtuluşu törenleri, esnafın geçişinin ardından sona erdi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'nin Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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