Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Vefat Etti - Son Dakika
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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Vefat Etti

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Vefat Etti
20.06.2025 15:04
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Kalp krizi geçiren Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, törenle toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı.

Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu.

Valilik bahçesinde tören

Beypınar için Edirne Valiliği bahçesinde tören düzenlendi.

Hastane morgundan alınan Beypınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından Valiliğe getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Sezer, Beypınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Beypınar ailesine, mülki idare camiasına ve Edirnelilere başsağlığı dileyen Sezer, "Bugün burada yalnızca bir görev insanını değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı ve bir babayı uğurlamak için bulunuyoruz. Hüznümüz derin, matemimiz büyük. Yapmış olduğu hizmetlerden ve bu vatana vermiş olduğu fedakarlıktan Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Üzüntüsü ses tonuna yansıyan Sezer, Beypınar'ın mütevazi ve güzel bir insan olduğunu dile getirdi.

"Mütevaziliğiyle taht kurdu"

Beypınar'ın ülkenin dört bir yanında görev yaptığını ve gittiği her yerde vatandaşların gönlünde mütevaziliği ile taht kurduğunu anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Çalıştığı her yerde emeğini verdi, iz bıraktı ve aziz milletimizin duasını aldı. Onun için makam ve mevki hiçbir zaman amaç olmadı, gayesi sadece aziz milletimize hizmet etmekti. O bu vatan için yaşadı ve bugün de bu vatan ona en büyük şükranını bu onurlu bayrağa sararak veriyor.

Onu sadece bir meslektaş olarak değil gönlümüze dokunmuş bir insan olarak kaybettik. Bıraktığı anılar ve izler kalbimizden hiçbir zaman sökülmeyecek. Kalbimizde, Edirne'mizde ve vatanın dört bir yanında yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Rabbim, ailesine, Mülki İdare camiasına ve Edirnelilere sabır versin."

"Babam için dua edin"

Beypınar'ın kızı Merve Beypınar Giden ise babasının meslek yaşamı boyunca devletine ve milletine hizmet ettiğini ifade etti.

Babasıyla gurur duyduğunu belirten Giden, "Babam, gençlik çağlarından beri devletine, milletine şerefiyle, namusuyla hizmet etti. Hakkından fazlasında hiçbir zaman gözü olmadı. Bu yüzden babamla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum, sevmeye de devam edeceğim. Hepinizden babam için dua istiyorum." dedi.

Dua edilmesinin ardından Beypınar'ın naaşı Üç Şerefeli Camisi'ne götürüldü.

Törene, Beypınar'ın ailesi, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, vali yardımcıları, kaymakamlar, il bürokrasisi ve protokolüyle vatandaşlar katıldı.

Beypınar, Üç Şerefeli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Pek çok yerde görev yaptı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1966 yılında doğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yanı sıra, Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevinde bulunan Beypınar, 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Vefat Etti - Son Dakika

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