Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

14.07.2024 22:08
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerinde bu topraklar uğruna ne canların feda edildiğini ve gazilerin ne kadar büyük fedakarlıkta bulunduğunu bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

Türk askerinin, bugüne kadar birçok cephede omuz omuza savaştığını belirten Sezer, "15 Temmuz'da biz bir şeyi fark ettik. Askerimiz, polisimiz kendi içinden olan insanlarla savaştılar. Kendilerine yöneltilen kurşunla mücadele ettiler. Bu millet bir destan yazdı ve 251 şehidimiz, 2 bin 331 gazimiz var. Gözlerini kırpmadan kimisi Kızılay'a indi, kimisi Meclisin önüne çıktı. Kimisi Çankaya'ya gitti, kimisi Boğaziçi Köprüsü'ne gitti ve canlarını demokrasi için, özgürlük için, bu milletin geleceği için feda ettiler. Bu çok anlamlıdır gerçekten, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları sokağa davet etmesiyle başlayan mücadeleyle darbeyi yapanlar ve arkasındakilerin bütün hayallerinin 7 saat içinde suya düştüğünü dile getirdi.

Vatandaşların çıplak elleriyle tanklara "dur" dediğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da ve sonrasında bu milletin bireyleri hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun omuz omuza, yan yana durmuştur. Bizi millet olarak diğer milletlerden ayıran yegane unsur budur. Milletimiz ne zaman istiklalini ve istikbalini tehlikede görürse o zaman omuz omuza durmayı bilmiştir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve gelecek nesillere bırakacağımız en büyük emanet bence bu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah bu güzel vatanı, bu tür sınamalarla bir daha karşı karşıya bırakmaz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk halkının istikbaline ve istiklaline darbe vurmak isteyen terör örgütünün darbe girişimini başarıyla önlendiğini ifade eden Aksal, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyen, sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de 'Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımayan' bir milletiz. Canlarını feda etmek uğruna bu millet darbeye müsaade etmedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da hain darbe girişiminde Türk milletinin ülkeyi kargaşaya sürükleyip ele geçirmeye çalışan hainlere karşı canını siper ettiğini, tankların önünde korkusuz ve kararlı bir şekilde durarak İstiklal mücadelesinin bir örneğini gösterdiğini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptırdığı duayla sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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