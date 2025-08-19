Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Edirne ve Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

19.08.2025 12:42
Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı ve geri gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

12:41
Mersin’de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
Mersin'de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
