Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
