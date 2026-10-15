Meriç Nehri\'nde Iraklı ailenin botu battı: Bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk aranıyor

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu. Anne ve baba ekipler tarafından kurtarılırken, kayıp 2 çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Edirne'de Meriç Nehri'nin geçtiği Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu anne, baba ve 3 çocuğunun bulunduğu bot alabora oldu. Anne ve bir çocuğu nehirdeki adacığa çıkarken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kız çocukları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAYIP 2 ÇOCUK İÇİN NEHİRDE ARAMA

Ekiplerin gece yaptığı arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde kayıp 2 çocuk için AFAD ekipleri nehirde botla, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma başlattı. Ekiplerin arama, kurtarma çalışmaları sürüyor.