Edremit\'te Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında, yalnız yaşayan Zahide Demirel (74), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi 1038 Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Zahide Demirel'in yalnız yaşadığı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Zahide Demirel'in öldüğü belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Aydın Güler, "Yaşlı kadın önce balkona çıktı. İçeriye girdikten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Hemen dışarıya koşmaya başladık, itfaiyeyi aradık. Camlar patladı. Yangın alt kata da sıçramaya başladı. Ekipler, gelip yangın çok yayılmadan söndürdü" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.