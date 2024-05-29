EFES-2024 Tatbikatı Gece Safhası Başarıyla Tamamlandı

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(İZMİR)- Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gece safhası başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki yabancı ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanlarıyla ve TSK komuta kademesi ile tatbikatı izledi.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı İzmir'de devam ediyor. 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katıldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gece faaliyetleri, bugün İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı. Tatbikatın gece safhası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ve yabancı ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcılarının alandaki yerini almasıyla başladı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Kongo Cumhuriyeti Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı S. Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jacob Marksons Oboth tatbikatı izleyen bakanlar arasında yer aldı.

Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece safhasında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri denizden ve havadan sızma harekatı yaptı. Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara indi. Diğer bir kısmı ise denizden sızma harekatı yaptı.

Botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Akabinde amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı yapıldı. Amfibi keşif bölüğü, çıkarma yapılacak sahile keşif harekatı düzenledi.

Karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasından sonra zırhlı araçların ve personeli kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı tamamlandı.

Belirlenen hedefler, ATAK helikopterleri ile vurulurken yerli ve milli üretim olan cirit füzeleri ile yapılan atışları önce topçu ve havan, ardından F-16 atışları takip etti. Tatbikatın gece safhası hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresindeki EFES-2024 Tatbikatı iki safha olarak planlandı. Tatbikatın ilk ayağı, 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Bilgisayar Destekli Komuta aşamasının ardından 9 Mayıs itibarıyla Fiili Atışlı Arazi safhasına geçildi.

Yerli ve milli teknolojiler ilk kez kullanıldı

Tatbikatın kara harekatında; Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç, Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi, KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi, BAHA İnsansız Hava Aracı, TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi, Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü, MİLKAR Taarruz Sistemleri, C-70 Termal Silah Nişangahı, E- 60 Termal Silah Dürbünü, A-960 Gündüz Görüş Dürbünü, A-600 Gece Görüş Dürbünleri, Silah Tespit Radarı, SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri, İHTAR İhasavar Sistemi ve Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler ilk olarak kullanıldı. Deniz harekatında TB-3 İHA'nın kullanıldığı tatbikatta Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Helikopterden Havadan Tahliye Platformu, MİKON Mikro Kamikaze Dron, BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA, MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı, URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi silah ve sistemler farklı şekillerde kullanıldı.

Cumhurbaşkan Erdoğan da katılacak

Tatbikatın yarın yapılacak gündüz safhasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.