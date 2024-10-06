Efes Selçuk Belediye Başkanı\'ndan SGK Borçları İçin Çağrı

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumunda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel dilek ve temenniler kısmında SGK borçları konusunda AK Partili meclis üyelerine çağrı yaptı. Başkan Ceritoğlu Sengel, "Hükümetin sözcülüğünü değil Selçuk Belediyesi'nin, vatandaşın savunuculuğunu yapacağız burada. Haydi, yürüyün gidelim sizin temsilciniz, bizim temsilcimiz birlikte gidelim SGK'ya diyelim ki; Al kardeşim bitti gitti" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin mali durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Biz bu teminatları bile vermek durumunda değiliz. O da devlet kurumu biz de devlet kurumuyuz. Ak Partili belediyelerde cami yerini bile kabul ediyorlar. Bizde istemedikleri şey kalmıyor. İnşaat yapmaya hazır mı, sadece tarım arazisi olması yetmez. Yer beğendiremiyoruz. Üzerinde hiçbir şey olmasın, üzerinde hemen inşaata gidilsin. Kime verilecekse ne yapılacaksa çok merak ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk'un İller Bankası'ndan aldığı payın yetersiz olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "38 bin nüfusa göre İller Bankası payının belirlenmesini de esefle kınıyorum. Efes Antik Kenti'nin olduğu 5 milyon turistin girdiği bir yere İller Bankası'nın payı bu olamaz. Bu yetmiyormuş gibi yeni yapılacak olan otoparkın ihale sözleşmesinde ya da şartnamesinde Selçuk Belediyesi'nin olmaması ve elinden alınması tehdidi ile uğraşırken yine tek gelirimiz olan Meryem Ana ile ilgili sürüncemede durmak da buna dahil. Hem hiçbir şey vermeyip hem de olana banmak" diye konuştu.

"'Efes bizimdir' ortaklaşmanın işidir!"

AK Parti sıralarına seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Herkesi uyarıyorum şimdi. Geçen dönem Efes bizimdir diye başladığımız iş ortaklaşmanın işidir. Hükümetin sözcülüğünü değil Selçuk Belediyesi'nin vatandaşının savunuculuğunu yapacağız burada. Tekrar söylüyorum eğer ki Meryem Ana otoparkı giderse, Efes Alt Kapı otoparkı değiştiriyorum mevzusuna giderse yazalım hep beraber Bakanlar Kurulu'na kapatsınlar Selçuk Belediyesi'ni. İşte o zaman hepiniz rahat edersiniz. Haydi, yürüyün gidelim sizin temsilciniz, bizim temsilcimiz birlikte gidelim SGK'ya diyelim ki; Al kardeşim bitti gitti. Varsa gücümüz bunlara kullanacağız. Bir arada hareket edip çözdüğümüz birçok problem sebebiyle geçmiş dönemlerde katkısı olanlarla biraz sohbet etmenizi isterim bu memleket için, bu memleketi temsil etmiş olan meclisi için" dedi.