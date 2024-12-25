Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Tahliye Eleştirisi - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı'ndan Tahliye Eleştirisi

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Meryem Ana Evi Otoparkı ve Belgrad Ormanları'nın tahliyesine ilişkin yaptığı operasyonları eleştirerek, bu durumun CHP'li belediyelere karşı bir öç alma amacı taşıdığını ifade etti.

25.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin işletmesinde olan Meryem Ana Evi Otoparkı'nın şafak operasyonuyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na devrinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan Belgrad Ormanları'nın da aynı şekilde tahliye edilmesine ilişkin konuştu. Senaryoların benzer olduğuna dikkat çeken Sengel, "Aslında belediyeler değil, halkın kendisi tahliye ediliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen günlerde işletme hakkı 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları'nın, sözleşmenin sona ermesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliyesini talep edip 200 çevik kuvvet polisiyle yaptığı şafak operasyonuyla belediyeye ait tabelaları sökmesine ilişkin tepkiler devam ediyor.

Yaşanan olaylar, geçtiğimiz haftalarda Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde bulunan Meryem Ana Evi Otoparkının bakanlığa devredilmesi sürecini ve bölge halkının başlattığı 'Meryem Ana nöbeti' devam ederken şafak operasyonuyla alanı tahliye etmesini hatırlattı.

CHP'li belediyeler tarafından yönetilen iki kentte yaşananları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tahliyelerin arkasında yatan amacın CHP'li belediyelere iş yaptırmamak olduğunu ifade etti.

"Biz bu senaryoyu daha önceden yaşamıştık"

İstanbul'da yaşananların Meryem Ana'da yaşananlarla aynı olduğunu belirten Sengel, Bakanlığa 'orman yangınları' göndermesi yaparak şunları söyledi:

"Biz bu senaryoyu daha önceden yaşamıştık. Bizim de yaklaşık 15-20 gün önce tamamen Meryem Ana'dan tahliye edilmemiz ve hatta bütün bize ait olan malzemelerimizin de hani yağmurlu havada dışarıya atılması, mevcut olan tabelaların sökülmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Meryem Ana otopark gelirinden olduğumuz gibi aynı zamanda da alandan bir şafak operasyonuyla çıkartılmaya çalışıldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına gelen de yine aynı serüven ve aynı hikaye gibi görünüyor. Onlarda da bir yürütmeyi durdurma talebi olmuş olmasına rağmen bakanlık cuma günü itibarıyla çıkarılması gerektiğini söylemiş ve mesai bitimine de denk geldiği için pazartesi sabah erken saatlerde yine aynı şekilde İstanbul'a ait olan İstanbullulara ait olan, onların hakkı olan yerden aslında belediyeler değil, halkın kendisi tahliye ediliyor. O anlamda Tarım Orman Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı bu düzenlemelerin nereye varacağını merakla bekliyoruz. Umarım Tarım Orman Bakanlığı, bakanlık dahilindeki bütün görevlerinde aynı aceleciliği aynı titizliği aynı özveriyi gösteriyordur. Gösterir ki bundan sonra orman yangınlarında cayır cayır yanan bizim ciğerlerimiz olmaz.

"CHP'li belediyelere iş yaptırmamaya ve halktan öç almaya yönelik"

Bakanlığın CHP'li belediyelere 'iş yaptırmama' amacı güttüğünü ifade eden Sengel, şöyle konuştu:

"Tarım Orman Bakanlığı çok büyük bir bakanlık. Tarım ve Orman Bakanlığı ciddi kökleşmiş bir bakanlık. Ama bu bütçenin bu kadar yerle yeksan olması eğer ki kimi ilçelerin yani bizim gibi ilçelerin tamamen yok olmasına sebep veriyorsa bakanlığın durumu gerçekten vahim demektir. Ama bu kadar büyük bir bütçeye sahip olan bakanlığın, buradaki mevcut olan bütçelerin, onlar için sadece denize bir kum tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu iş biraz daha CHP'li belediyelere iş yaptırtmamaya ve halktan öç almaya yönelik gibi geliyor."

Efes Selçuk Belediye Başkanı\'ndan Tahliye Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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