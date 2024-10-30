Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. yılı, Efes Selçuk'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, halkla birlikte Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

30.10.2024 13:40
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(İZMİR)- Cumhuriyetin 101'inci yılı, Efes Selçuk'ta coşkuyla kutlandı. Düzenlenen etkinlikte Efes Selçuklu vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Halkın olan her zaman halkın olsun diye, Cumhuriyet kentleri yok olmasın diye size ihtiyacımız var. Çok yakında hep beraber bizim olanın bizde kalması için size müracaat edeceğim. İşte o zaman hep beraber 'Cumhuriyet kentleri yok olmayacak' diyeceğiz" dedi.

Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda, Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, bayraklar ve meşaleler kent sokaklarını aydınlattı.

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın da katıldığı Fener Alayı sonunda konser öncesinde sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün Emniyet Müdürlüğümüzden, jandarmamıza, kaymakamlığımızdan, milli eğitimimize ve Efes Selçuk Belediyesi'nin tüm birimlerine kadar Efes Selçuk halkıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir Fener Alayı'na imza attık" dedi.

"Cumhuriyetin değerleri var"

Cumhuriyet değerlerine vurgu yapan Başkan Sengel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin değerleri var. Cumhuriyet kentleri var. Bu cumhuriyet kentlerinin en kıymetlilerinden biridir Efes Selçuk. Bu topraklarda canı pahasına mücadele eden o Kuvayi Milliyeciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu vatana inananlar, bu Cumhuriyet kentine, bu vatan toprağına sahip çıkanlar bu kentin her türlü değerini bize emanet etmişler ve yerel yönetimler olarak bize görev vermişler.

Çocuklar eğitim hakkından eşit ve adil şekilde yararlansın diye bizim gibilere de bazı sorumluluklar yüklenmiş. Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için köyler mahalleye döndükten sonra çocuklarımızı eğitim için taşımak sorumluluğunu üstlenen bir belediye başkanı olarak eşitlik ve adalet adına çocuklarımız, eğitim hakkından uzak kalmasınlar diye; okul öncesi eğitimden yoksun kalmasınlar diye ücretsiz okul öncesi eğitimi alabilecekleri atölyeler açıyoruz.

"Çok yaşa Cumhuriyet, çok yaşa Cumhuriyet'in kentleri"

Esnafımız pandemi ya da herhangi bir ekonomik kriz sebebiyle yoksun kalmasın diye Efeslim Kart ile esnafımızın mevcut olan değerlerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin müziği ülkenin birçok yerinde kesilmeye çalışırken biz tam aksine Efes Selçuk'ta müziği son ses sizler için açıyoruz. Açmaya da devam edeceğiz. Hiçbir zaman da bundan vazgeçmeyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz gençlerin yarın bu ülkede özgür, bağımsız, kendine güvenen ve ne istediğini bilen, Atatürkçü, çağdaş, Cumhuriyetçi gençler olmasını istiyoruz ve sizlere gerçekten ama gerçekten çok güveniyoruz. Bunları yaparken Cumhuriyet kentlerinin değerleriyle yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirleri tekrardan halka geri döndürerek yapıyoruz.

Bizim için çok değerli olan Efes'in bizim olduğunu yüksek sesle bağırıyoruz. O yüzden yıllardan beri gelirlerimize sahip çıkmak adına her mikrofonu elimize aldığımızda, her yere gittiğimizde bu değerler Efes Selçuk halkına aittir diyoruz. Bu değerleri ve mali haklarımızı yok ederseniz ben halkımın istediğini yapamam diyorum. Ama tek başıma sadece karşınızda gördüğünüz gibiyim. Efes Selçuk'un değerlerini elimizden almak isteyenlere karşı bir tek Filiz yetmez. Efes Selçuk halkıma sesleniyorum. Hep beraber miyiz? Halkın olan her zaman halkın olsun diye, Cumhuriyet kentleri yok olmasın diye size ihtiyacımız var. Eğer hep berabersek kaldırın o bayrakları, alkışlarınızı tutun da güven verin bana. Çok yakında hep beraber bizim olanın bizde kalması için size müracaat edeceğim. İşte o zaman hep beraber 'Cumhuriyet kentleri yok olmayacak' diyeceğiz. Çok yaşa Cumhuriyet. Çok yaşa Cumhuriyet'in kentleri. Çok yaşa Cumhuriyet'in gençleri. Çok yaşa Cumhuriyet'in çocukları."

Başkan Ceritoğlu Sengel'in ardından İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuklular'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yapılan konuşmaların ardından rock grubu Adamlar konser verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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