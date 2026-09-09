EFEST 2026’da geçmişten geleceğe uzanan iki anlamlı açılış: Dostluk Saati ve Kurtuluş Kafe

(İZMİR) - Selçuk'un kurtuluşunun 104. yılı kapsamında düzenlenen EFEST 2026, geçmişten geleceğe uzanan iki anlamlı açılışa sahne oldu. Yıllar sonra yeniden kente kazandırılan "Dostluk Saati" ile hizmete açılan "Kurtuluş Kafe", kentin ortak hafızasına, dayanışma ruhuna ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yapan yeni buluşma noktaları oldu.

Selçuk'un kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlenen EFEST 2026, kentin belleğinde iz bırakan iki anlamlı açılışa ev sahipliği yaptı. Yıllar önce kentten kaldırılan ve hafızalarda "Dostluk Saati" olarak yaşamaya devam eden saat kulesi yeniden kente kazandırılırken, kentin yeni buluşma noktalarından biri olması hedeflenen Kurtuluş Kafe de hizmete açıldı.

DOSTLUK SAATİ YILLAR SONRA YENİDEN KENTTE

Selçuk'un kent belleğinde önemli bir yere sahip olan saat kulesi, kent gönüllüleri, ilçede yaşayan iş insanları, önceki dönem ve görevdeki meclis üyelerinin dayanışmasıyla yıllar sonra yeniden Kale Yokuşu Su Kemerleri yanındaki yerini aldı. Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluğun simgesi olarak geçmişte kente kazandırılan saat kulesine, bu anlamlı geçmişi yaşatmak amacıyla "Dostluk Saati" adı verildi. Dostluk Saati Açılış Töreni ve Kurtuluş Resepsiyonu'na İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dostluk Saati'nin yeniden kente kazandırılmasına katkı sunan isimler, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tarihçi Tolga Mert, saat kulesinin geçmişine ilişkin bilgi verdi. Mert, saatin 1970'li yıllarda Selçuk Belediyesi'nin merhum Başkanı Cahit Tanman döneminde, Avusturya Kazı Evi tarafından Avusturya'dan getirilen Viyana tipi küp saat olduğunu belirterek, saatin iki ülke ve iki toplum arasındaki dostluğun simgesi olarak Selçuk'a armağan edildiğini anlattı.

Zaman içerisinde yıpranan ve arızalanan saatin dönemine özgü parçalarının bulunamaması nedeniyle onarılamadığını ifade eden Mert, saat kulesinin bir süre sonra bulunduğu yerden kaldırıldığını ve zaman içerisinde kaybolduğunu, ancak Selçuk'un hafızasında "Dostluk Saati" olarak yaşamaya devam ettiğini söyledi.

"DOSTLUĞUN VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dostluk Saati'nin kent gönüllülerinin katkıları ve belediyenin desteğiyle yeniden kente kazandırılmasının kent belleği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kent belleğinin, meydanların ve kentin ortak hafızasının korunmasına önem verdiklerini ifade eden Başkan Sengel, "Kent gönüllülerinin katkısı ve isteği, bizlerin desteğiyle o belleği yeniden yerine yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için kent belleği çok önemli, meydanlar çok önemli, insanların hafızasını canlı tutmak çok kıymetli. O yüzden 2020 yılında ilk yaptığımız şey Artemis Heykeli'ni yerine koymaktı. En çok istediğimiz bir diğer şey de gerçekten bu saatti" dedi.

Saati yeniden kente kazandırma sürecinde önemli katkılar sunan isimlere teşekkür eden Başkan Sengel; "Birlikte meclis üyeliği yaptığımız dönemde Volkan Tabak bu saatin izini sürdü. Yıllar sonra bu saati yeniden yerine koymak istediğimizde bu işe ilk önderlik eden Sayın Volkan Tabak'a, Fadıl Lale'ye ve Mustafa Canıtez'e teşekkür ediyorum. 1970'lerde Belediye Başkanı merhum Cahit Tanman zamanında Avusturya Kazı Evi ile birlikte bir dostluk simgesi olarak yerleştirilmiş olan bu saat, bugün Efes Selçuk'un kimliğine uygun, her türlü siyasi görüşten uzak bir şekilde dayanışmanın simgesi olarak yeniden yerini aldı. Kurtuluşumuzun 104. yılında bu saati dostluk, geçmişten alınan bir feyz, geleceğe bırakılan bir umut ve dayanışma duygusuyla yeniden yerine koymanın gururunu yaşıyoruz. Katkı koyan, kentin belleğine sahip çıkan herkese bir yurttaş ve belediye başkanı olarak sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da kentlerin hafızasında yer edinen yapıların korunmasının önemine dikkat çekerek, Selçuk'un kültürel zenginliği içerisinde anlamlı bir hikayeye sahip olan Dostluk Saati'nin yeniden canlandırılmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Kaymakam Çağlar, saatin yeniden kente kazandırılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dostluk Saati'nin yeniden yapılmasına katkı sunan isimlere plaketleri takdim edildi ve saat kulesinin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Sengel iki açılış arasında Türk Hava Kurumu tarafından kurulan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgili gören sıcak hava balonu ile deneme uçuşuna katıldı.

KURTULUŞ KAFE KAPILARINI AÇTI

EFEST 2026'nın son gününde Selçuk'a bir başka yeni yaşam alanı daha kazandırıldı. Kentin uğrak noktalarından biri olan Amfi Tiyatro'nun altında yer alan Kurtuluş Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik zorluklara rağmen belediye emekçilerinin gayreti ve özverili çalışmalarıyla alanı kente kazandırdıklarını belirtti. Kurtuluş Günü'nde açılışını gerçekleştirdikleri kafeye "Kurtuluş Kafe" adını vermelerinin anlamına dikkat çeken Başkan Sengel, "Kurtuluş Kafe bu toprakları bize hatırlatsın. Kurtuluş Kafe bağımsızlığı, özgürlüğü, adaleti, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu ve her şeyden öte Cumhuriyet değerlerini anımsatsın. Sohbetleriniz Cumhuriyet değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri üzerine olsun" dedi. Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Kurtuluş Kafe'nin açılışı, çocukların ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmasıyla gerçekleştirildi.

HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIMIZ GÜZEL GÜNLERE

EFEST 2026, müzik ziyafeti ve coşkulu anlarla sona erdi. Festivalin son akşamında Two Women, Selçuk'un gençlerinden oluşan 892 Orkestrası ve sanatçı Şelale Şehnaz Sam sahne aldı.

Konser sonunda ellerinde bayraklarla belediye meclis üyeleriyle birlikte sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sanatçıya ve izleyicilere teşekkür ederek İzmir Marşı'na eşlik etti.

Konuşmasında Selçuk'un ve Türkiye'nin içinden geçeceği zor döneme vurgu yapan Başkan Sengel, "Adalet duygusuyla sınandığımız zor zamanlardan geçiyoruz. Eşitlik duygusuyla sınandığımız, zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik olarak gerçekten eşitsizlik ve aynı zamanda da büyük bir krizle baş etmek zorunda kalan hem belediyem hem de Efes Selçuklu emekçilerin adına söylüyorum, zor zamanlardan geçiyoruz. Allah'tan elimizi tutanlar ve 'bu festival yapılacak' diyen Efes Selçuklu hemşehrilerimiz var. O dayanışmayı gösterdiği için kendilerine bir yurttaş olarak, bir belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Aldırma Gönül" şarkısı söylenirken duygulandığını belirten Başkan Sengel, "İçerde olan, adalet diye çığlık atan, kavuşacağımız anı beklediğimiz bütün mevkidaşlarımıza, bütün bürokratlarımıza bu şarkı gelsin. 104 yıl önce bu vatanı sevenlerin, Cumhuriyete değer verenlerin kararlılığı, iradesi ve Cumhuriyet aşkı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleriyle birlikte sonsuza kadar sürecek" dedi.

Başkan Sengel, festivalin ruhuna dair şu hatırlatmalarda bulunarak, "2019'da EFEST'i eski şenlikler ve kurtuluşla birlikte anmak istedik. O yüzden 'Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet' sloganını seçtik. Bu festival boyunca sahneyi bizimle paylaşan, dayanışma duygusunu gösteren tüm sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Herkesle kucaklaşacağımız çok daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.