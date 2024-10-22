Eğitim Programı 7 İlde Başladı - Son Dakika
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Eğitim Programı 7 İlde Başladı

Aile Bakanlığı, 81 il müdürlüğü personeli için Yenilikçi Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.

22.10.2024 13:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 il müdürlüğü personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" bu hafta 7 ilde eş zamanlı uygulanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 81 il müdürlüğünde görev yapan personelin mesleki gelişimini desteklemek için "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" başlatıldı.

Kars, Diyarbakır, Aydın, Bingöl, Mardin, Kocaeli, Iğdır ve Yalova'da gerçekleştirilen Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programları, bu hafta Muş, Trabzon, Samsun, Bolu, Adana, Osmaniye ve Kırıkkale'de eş zamanlı olarak devam ediyor. Beş gün sürecek eğitimlerde, il müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda aile ve toplum, çocuk, kadın ile engelli ve yaşlı hizmetleri alanlarından farklı disiplinlerde görevli 1121 meslek elemanı yer alıyor.

Kırıkkale'deki eğitime, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik ile Adana ve Osmaniye'deki eğitimlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Hüseyin Kaya katıldı.

İl müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerde, Bakanlıkta görevli eğiticilerin yanı sıra Karadeniz Teknik, Abant İzzet Baysal, Düzce, Karabük, Sakarya üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerle Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığından uzman eğiticiler görev alıyor.

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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