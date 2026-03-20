Ehliyetsiz Sürücü Cinayetle Yargılanmalı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ehliyetine el konulan sürücü Samet A.'nın (21) karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı kazada motokurye Seyfettin Gökalp (28), yaşam mücadelesini kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Seyfettin Gökalp'in babası Selahattin Gökalp (53), "Bayramımız zehir oldu. En kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Bayram yapacağımıza yastayız, acımız büyük" dedi.

Kaza, 5 Mart Perşembe günü saat 22.20 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Karşı şeride giren Samet A. yönetimindeki 35 CBN 029 plakalı otomobil, iş dönüşü evine giden motokurye Seyfettin Gökalp'in kullandığı 35 CVZ 010 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki araçlara çarparken, otomobil de kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada 6 araç zarar gördü. Sürücü Samet A., otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Ağır yaralanan Gökalp, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda entübe edilen Gökalp, önceki gün yaşamını yitirdi. Gökalp, İzmir'de toprağa verildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada suçlama, 'Taksirle yaralama'dan 'Taksirle ölüme neden olma'ya çevrildi. Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

RAPORDA YÜZDE 100 KUSURLU

Adli trafik bilirkişi raporunda, sürücü Samet A.'nın hatalı sollama yaparak kontrolsüz şekilde karşı şeride geçtiği ve kazada tamamen etkili olduğu belirtildi. Raporda, Samet A.nın kusur oranı yüzde 100 olarak belirlenirken, Gökalp'in kendi şeridinde kurallara uygun şekilde ilerlediği ve kazada kusurunun bulunmadığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Samet A.'nın annesi Z.A.'nın ifadesine başvuruldu. Z.A. ifadesinde, "Otomobil benim adıma kayıtlı ancak kaza günü oğlum kullanıyordu. Beni arayarak sollama yaparken bir motosiklete çarptığını, ehliyeti olmadığı için aracı olay yerinde bırakıp kaçtığını söyledi. Bir hafta önce cezaevinden çıktı, ehliyetine el konulmuştu" dedi.

KAZA KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca Samet A.'nın kazanın ardından yerde hareketsiz yatan Gökalp'in nabzını kontrol ettiği de görüldü.

'EN KISA ZAMANDA YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten, bir fabrikada işçi, evli ve 7 çocuk babası Selahattin Gökalp, "Oğlum işten eve dönüyordu. Aradılar. Acıyla hastaneye gittim. Bayram tatilinde hayalleri, gitmek istediği yerler vardı. Bayramımız zehir oldu. En kısa zamanda bu kişinin adalete teslim olmasını istiyoruz. En kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Bayram yapacağımıza yastayız, acımız büyük" dedi.

'BU KAZA DEĞİL, CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Kardeşi Muhammet Ali Gökalp (22) ise "Adalet istiyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir. 13 gün oldu. Hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesi içimizi daha da yakıyor. Yakalanamadı. Abimin hayalleri vardı. İş yeri kurmak istiyordu. Görüntüleri izlediğimizde otomobillerin yarıştığını görüyoruz. Görgü tanıkları da yarıştıklarını söylüyor. 120'nin üstünde bir hızla ağabeyimin şeridine girip vuruyor. Kamera kaydında inip, abimin nabzını kontrol ediyor. Nabzının atmadığını fark ediyor. Diğer arkadaşı da araçtan bir şey alıp, cebine koyuyor ve olay yerini terk ediyorlar. Kaza her insanın başına gelebilir ama bu kaza değil, cinayete teşebbüs. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'EĞER GÖREN, NEREDE OLDUĞUNU BİLEN VARSA BİLDİRSİN'

Seyfettin Gökalp'ın dayısı Zekeriya Gökhan (38) da "Çok zor bir süreç. Normal bir kaza da değildi. Resmen bir cinayet. Üç araç yarışmış ve bu araç Seyfettin'nin kullandığı yola girip, hızla çarpıyor. Bu cinayet değilse nedir? ve hala elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adaletli değil. Şüphelinin derhal cezasını alması lazım. Hem bayramı hem ramazanı yaşatmadı. Bizi büyük bir acının içinde bıraktı. Annesi şu an hiç iyi bir vaziyette değil. Eğer gören, nerede olduğunu bilen varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bildirmesi acımızı biraz da olsa dindirebilir" dedi.

'KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUZ'

Avukat Cemal Atilla Üzel de "Yargıtay, bu tür dosyalarda şoförün sürücü mahalline kendine zarar vermemek üzere oturduğu ve bunun için türlü tedbirleri alacağı görüşüyle karar vermektedir. Biz bu görüşlere katılmıyoruz. Ters yönden 120 ve üzeri bir süratle hareket eden bir insan, kendi canını düşünmüyordur. Böyle bir durumda karşı tarafın canını hiç düşünmez. Bu tür durumlarda sanıkların 'Kasten insan öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz. Bu kaza, kamuya açık ve çocuk parkının bulunduğu bir yerde gerçekleşmiş olup, kamunun vicdanını sızlatmaktadır. Şahıs hala firaridir, yakalanamamıştır. Biz, şüphelinin taksirle değil; kasten, bilerek ve isteyerek bu suçu işlediği yönündeki suçlamayla yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Failin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.