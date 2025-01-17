Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz Arzu Döş'ün (42), otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp, park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili görülen davada verilen cezaların gerekçeleri açıklandı. Döş'ün araç kullanmayı bilmemesine rağmen, sürücü belgesiz olarak şehir içinde ve yaya trafiğinin olduğu yerde araç kullandığı için kazanın meydana geldiğinin belirtildiği kazada, 'Taksirle öldürme' suçunu işlediğine hükmedildi. Diğer sanık İbrahim Dal'ın ise aracını yaya kaldırımı üzerine park ederek, trafik kurallarını ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

Karşıyaka'da yaşayan Saadet ve Mustafa Çoğalan çiftinin oğulları Emirhan'a, 27 Mayıs 2021'de, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken manevra yapan ehliyetsiz Arzu Döş'ün kullandığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. Soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede, Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZALAR BELLİ OLDU

Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Ağır ceza mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi ile dosya, yeniden Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Geçen 24 Aralık'ta görülen davanın duruşmasında karar çıktı. Hakim, Arzu Döş'e 'Taksirle öldürme' suçundan 3 yıl hapis cezası verirken, ehliyeti olmaması ve araç kullanmayı bilmemesi nedeniyle bu ceza 4 yıl hapse çevrildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan hakim, hapis cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. İbrahim Dal ise 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıl hapis cezası alırken, iyi hal indirimiyle ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Sürücünün ehliyeti de geri alındı.

'YENİDEN SUÇ İŞLEMEYECEĞİNE DAİR KANAAT OLUŞMADI'

Mahkeme, sanıklara verilen cezaların gerekçelerini açıkladı. Toplanan ifadeler ve alınan deliller ışığında; Döş'ün tehlike arz edecek tarzda dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak, kanun ve yönetmelikteki sola dönüş kurallarına uymadan dönüş manevrası yaptığı, kuralları ihlal ettiği vurgulandı. Döş'ün araç kullanmayı bilmemesine rağmen, sürücü belgesiz olarak şehir içinde ve yaya trafiğinin olduğu yerde araç kullanması nedeniyle kazanın meydana geldiğinin altı çizildi. Döş'ün söz konusun sonucun meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen, neticeyi istememesi nedeniyle bilinçli taksirle hareket edip, 'Taksirle öldürme' suçunu işlediğine hükmedildi. Sanık Döş'ün samimi olarak pişman olduğuna ve yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu bir kanaat oluşmadığından cezada ertelemeye gidilmediği de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda; diğer sanık İbrahim Dal'ın ise aracını yaya kaldırımı üzerine park ederek, trafik kurallarını ihlal ettiğine vurgu yapıldı.