Başkan Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye'de sınır kondu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye'de sınır kondu!

Haberin Videosunu İzleyin
Başkan Balcı\'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye\'de sınır kondu!
01.08.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başkan Balcı\'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye\'de sınır kondu!
Haber Videosu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının kilogramda 75 liranın üzerine çıkmayacağını ve bu fiyatın yıl sonuna kadar korunacağını duyurdu. Balcı, ekmek israfına karşı da önlemler alacaklarını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugüne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Dolayısıyla kilogramı 75 liranın üzerinde Türkiye'nin hiçbir yerinde ekmek fiyatı olmayacağını söyleyebiliriz." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili de olan Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

EKMEK FİYATINDA 15 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, geçen sürede ekmek maliyetini etkileyen kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20 OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Balcı, odalarına hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması konusunda genelge gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ağustos'tan itibaren birçok vilayette kilogramı 75 lira olacak şekilde 200 gram ekmek 15 lira veya bölgelere göre vatandaşımızın tüketim alışkanlığına göre 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde ama kilogram bazda 75 lira ve 75 liranın altında belirlenen rakamlarla satışlar gerçekleştirmekte. Bugün itibarıyla başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer iller olmak üzere çoğunlukla 200 gram ekmek 15 liraya satılmaktadır. Diğer iller de bu anlamda maliyet hesaplama yaparak ilgili kurumlara başvurularını yapmışlardır. Önümüzdeki günlerde de bu uygulama devam edecektir."

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını belirlerken hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Balcı, "Dün maalesef bazı basın yayın organlarında 'ekmeğe yüzde 25 zam oldu' diye haberler çıktı. Fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 olarak gerçekleşecektir. Daha önce olduğu gibi bu fiyat artışını ne kadar sürdürebilirsek o süre zarfında götürmeye çalışacağız. Hedefimiz ocak ayında yeni asgari ücret belirleninceye kadar fiyat artışı olmadan bu 75 lirayı muhafaza ederek, yüzde 20 artışla bunu sürdürmeye çalışmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Türkiye, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Balcı, Ekmek, Tarım, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye'de sınır kondu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:24:39. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye'de sınır kondu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.