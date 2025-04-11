Ekrem İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Duruşma Ertelendi

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla ilgili duruşması Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için ertelendi.

11.04.2025 18:39  Güncelleme: 19:14
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera : Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili yargılandığı davaya Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Cumhuriyet savcısı, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca incelenmek için istendiği gerekçesiyle fiziken teslim edildiğinden mütalaa vermek için dosyanın dönüşünü beklenmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili yargılandığı davaya Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolarda tutuklanan ve dün tahliye CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin de izledi.

"İmamoğlu SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemedi"

Hakim başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmak istemediğini söyledi. Cumhuriyet savcısı, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca incelenmek için istendiği gerekçesiyle fiziken teslim edildiğinden mütalaa vermek için dosyanın dönüşünü beklenmesine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı son kez süre vererek duruşmayı 11 Temmuz saat 15.00'e erteledi.

Duruşmanın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise şunları söyeldi:

"Kararı geciktirmek için sarf ettiği çabalara şahit oluyoruz"

"Maalesef yine ve aslında tekemmül etmiş, araştırılacak başka hiçbir hususun kalmadığı dosya ve beraat kararı verilmesi gerektiği dosya bütün kapsamıyla belli bir dosya yine son anda ortaya çıkan ya da çıkarılan bir gerekçeyle ertelendi. Biz adaleti bir an evvel gerçekleşmesi konusunda ne kadar bir an evvel karar verme konusunda avukatlar olarak ne kadar talepkar olsak da maalesef iddia makamının duruşmayı, kararı geciktirmek için sarf ettiği çabalara şahit oluyoruz. Üzücü bir durum.

"Mahkemenin vereceği kararı geciktirmenin ötesin de hiçbir anlamı yok bu yapılanların"

Sayın savcının daha önce bir başka dosyayı gerekçe göstererek bu dosyaların birleştirilmesi konusunda bir talepte bulunup bulunmayacağına ilişkin dosyayı incelemek istediğini söylemişti o dosya geldi. UYAP'tan tamamı geldi dosyanın. O dosyanın aslında fiili ve hukuki hiçbir irtibatı yok bu dosyayla ve sayın başkanla. Bu konuda da görüş belirtmedi. Yani dosyanın aslı geldikten sonra bu bana göre geçerli bir mazeret değil. Dosyanın aslında ihtiyaç yok. O yapıdaki bütün kayıtlar, belgeler, bilgiler mevcut. Mütalaasını da verebilirdi. O konudaki kararını da verebilirdi. Sayın mahkemenin vereceği kararı geciktirmenin ötesin de hiçbir anlamı yok bu yapılanların"

İddianameden:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

250 bin 86 lira tutarında kamu zararı suçlaması var

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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