Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Siyasi Parti Liderlerinden Randevu İstedi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Siyasi Parti Liderlerinden Randevu İstedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden kayyum atamalarını görüşmek üzere randevu talep etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi.

04.11.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden kayyum atamalarını görüşmek üzere randevu talep etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nun talebine olumlu yanıt verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) 5 Kasım Salı günü Ankara'da olağanüstü toplama kararı alan İBB Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamalarıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden randevu talep etti. İmamoğlu'nun liderlerinden görüşme talebinde bulunduğu partilerin MHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi olduğu öğrenildi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu gerekçesiyle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulunmadığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun talebe olumlu yanıt verdi. İmamoğlu, 5 Kasım Salı günü saat 15.00'te Davutoğlu, 16.00'da da Dervişoğlu ile görüşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Siyasi Parti Liderlerinden Randevu İstedi - Son Dakika

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