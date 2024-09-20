Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ın Taşhan bölgesinde esnafı ziyaret ederek, Tokat'ın sorunları ve geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. İmamoğlu, Tokatlılara çalışma sözü verirken, yerel yönetimlerin güçlenmesi için projeler tasarladıklarını da açıkladı.

20.09.2024 14:54  Güncelleme: 15:01
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Haber: İleyda Özmen/ Kamereman: Dursun Alkaya

(TOKAT) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat Taşhan'da esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret öncesi meydanda toplanan halka seslenerek; "Tarihin en güzel noktalarından birisi bir miras olarak bize bırakılmış olan Tokat'ın bugün farklı konularda ama sanayide ama tarımda ama turizmde ama başka konularda bulunduğu noktanın Tokat'a yakışmadığını, Tokat'ın bütün insanları bugün sabahtan itibaren bana dile getiriyor. Sizlerin bir hemşehrisi, bir dostu, bir evladı olarak şunu ifade edeyim; bugün Tokat'ta benim hem Tokatlılara hem İstanbul'umuza hem de bütün milletimize olan sorumluluğum bir kat daha artmıştır. Sorumluluklarımı alıp gidiyorum Tokat'tan. Yakın gelecek çok güzel günler bizimle olacak göreceksiniz" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta esnafı ziyaret etti. Tokat'ın tarihi yeri Taşhan'a esnafla bir araya gelerek, yaşadıklarını sorunları dinleyen İmamoğlu'na CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da eşlik etti. İmamoğlu, ziyaret öncesi meydanda toplanan halka hitap etti.

"Gecesiyle gündüzüyle çok çalışacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz"

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün tabii Zile'de hem Turhal'da olacağız. Belediyelerimizi ziyaret edeceğim. Zile'de güzel bir hizmetimiz olmuştu. Çok kıymetli belediye başkanımızla iş birliği yapmıştık. Onun açılışını yapacağız. Ama o vesileyle hem İstanbul Belediye Başkanı olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Tokat'taki yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel yönetimlerin daha iyi olabilmesi aynı zamanda Tokatlı hemşerilerimle Tokat'ın ihtiyaçlarını geleceğe nasıl baktığını anlayabilmek adına bir kısım toplantılar, bir kısım buluşmalar tasarladık. Sabah itibarıyla onları yaptık.

Tarihin en güzel noktalarından birisi bir miras olarak bize bırakılmış olan Tokat'ın bugün farklı konularda ama sanayide ama tarımda ama turizmde ama başka konularda bulunduğu noktanın Tokat'a yakışmadığını, Tokat'ın bütün insanları bugün sabahtan itibaren bana dile getiriyor. Dolayısıyla görüyorum ki hepimiz bizler özellikle bugünün yönetim anlayışına ve üzerine karşı duran, bugünün yönetim ve düzeninin uyguladığı kötü ekonomi ne yazık ki milletimizin büyük bir kesiminin mutsuz olduğu eğitim ve tabii ki adalet sisteminden olan şikayetiniz tarımdan diğer birçok hususa kadar milletin huzurundan, milletin yeter artık dediği birçok konuya kadar ihtiyaçları olduğunu gördük. Sizlerin bir hemşehrisi, bir dostu, bir evladı olarak şunu ifade edeyim; bugün Tokat'ta benim hem Tokatlılara hem İstanbulumuza hem de bütün milletimize olan sorumluluğum bir kat daha artmıştır. Sorumluluklarımı alıp gidiyorum Tokat'tan.

Yakın gelecek çok güzel günler bizimle olacak göreceksiniz. Tek şartımız var; çok çalışmak. Çok çalışacağız. Gecesiyle gündüzüyle çok çalışacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Elbette İstanbulumuz için çok çalışacağız ama milletimizin geleceği için daha çok çalışacağız. Sizlere şunu söz veriyoruz; biz bulunduğumuz her yerde eşitlikçi, insanını birbirinden ayırmayan müreffeh bir toplum var etme adına ama aynı zamanda itibarını vatandaşa hissettiren bir yönetim anlayışı ortaya koymak adına, liyakati hiçbir vatandaşı bir başka kişiye ezdirmeden herkese eşit davranan bir düzeni ve dönemi aslında kısacası Cumhuriyeti, demokrasiyi, insanlarımızın eşitliğinin yaşandığı adaletin olduğu bir memleketin insanlarımıza hızlıca hediye etmenin o günlere sizleri kavuşturmanın sözünü burada Tokat'ta söz veriyoruz."

Ekrem İmamoğlu Tokat\'ta Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Tokat'ta Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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