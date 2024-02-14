El-Ezher Kurumu, İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerle dolu Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı.
Ezher'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah bölgesine düzenlediği saldırılarda yarısının çocuklardan oluştuğu 100'den fazla sivilin öldürüldüğü ifade edildi.
Yaklaşık 1,5 milyon insanın İsrail saldırılarından kaçarak Refah bölgesine sığındığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun Refah bölgesine karadan girmesi durumunda benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Uluslararası toplumda etkin ülkelerin Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Masum Filistin halkının yardımı konusunda geç kalınması durumunda, düşmanın saldırılarından kaçan on binlerce yaşlı, kadın ve çocuk hayatını kaybedecek. Bu da 75 yılı aşkın süredir işlenen soykırım suçlarına bir yenisi olarak eklenmiş olacak."
Açıklamada, uluslararası toplumdaki etkin güçlere, Refah kentine yönelik tehdidin önüne geçmeleri ve Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını sağlamaları çağrısı yapıldı.
?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı
Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.
Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.
Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Güncel › El-Ezher Kurumu, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?