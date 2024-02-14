El-Ezher Kurumu, İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı

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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerle dolu Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

Ezher'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah bölgesine düzenlediği saldırılarda yarısının çocuklardan oluştuğu 100'den fazla sivilin öldürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 1,5 milyon insanın İsrail saldırılarından kaçarak Refah bölgesine sığındığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun Refah bölgesine karadan girmesi durumunda benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Uluslararası toplumda etkin ülkelerin Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Masum Filistin halkının yardımı konusunda geç kalınması durumunda, düşmanın saldırılarından kaçan on binlerce yaşlı, kadın ve çocuk hayatını kaybedecek. Bu da 75 yılı aşkın süredir işlenen soykırım suçlarına bir yenisi olarak eklenmiş olacak."

Açıklamada, uluslararası toplumdaki etkin güçlere, Refah kentine yönelik tehdidin önüne geçmeleri ve Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını sağlamaları çağrısı yapıldı.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.