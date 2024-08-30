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Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

ELAZIĞ - Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü kutlandı. Çelenk bırakma ve tebriklerin kabulü sonrası belediye önünde tören geçişi düzenlendi. Eski Öğretmenevi önünde düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra etkinlik Belediye Mehteran Takımı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklar ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim ve jimnastik takımı gösterileri ile devam etti. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar silahlı gösteri yaptı ve ardından İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişinin yapılmasıyla son buldu.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tüm General Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.