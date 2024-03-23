Elazığ\'da Arama Kurtarma Birimi öğrencilere afet bilinci aşılıyor

Elazığ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi'nde (AKUB) yer alan öğretmenler ve personel, okullarda öğrencilere afet bilinci aşılıyor.
Deprem riski yüksek kentte 2 yıl önce gönüllü 27 öğretmen ve 13 kurum personelinin katılımıyla AKUB kuruldu.
AFAD İl Müdürlüğünde ilk yardım, teknik arama, psikososyal destek, güvenlik, cihazla arama ve barınma gibi konularda eğitim alan AKUB ekibi, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışması başlattı.
Okul okul gezen ekipler, öğrencilere bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapıyor.
Ekiplerin 33'üncü durağı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi oldu.
Öğrencilerle görüşerek afetlere karşı bilgilendirmek için sunum yapan ekipler, daha sonra senaryo gereği kentte meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası tahliye, ilk yardım ve enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması konusunda tatbikat gerçekleştirdi.
"Afetlere sürekli hazır olmamız gerekiyor"
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'ın deprem kuşağında olduğunu ve bugüne kadar depremler yaşadığını ifade ederek, bu depremlerden sonra afetlere karşı bilinçlenmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yaptıklarını, bünyelerinde arama kurtarama ekibi kurduklarını ifade eden Yiğit, şöyle dedi:
"Ekibimiz 40 eğitim çalışanından oluşuyor. Ekibin içinde 'yiyecek içecek', 'arama kurtarma', 'barınma' gibi alt gruplar da var. Bu kapsamda spesifik eğitimler aldılar. Ekibimiz son yaşadığımız 6 Şubat 2023'teki depremlerde başta Malatya olmak üzere diğer illerimizde arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bu ekibi güçlendirerek olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için bütün çalışmalarımızı yaptık. Afetlere sürekli hazır olmamız gerekiyor."
Ekibin verilen eğitimlerle olası afetlere karşı hazır durumda olduğunu anlatan Yiğit, bütün öğrencileri ve eğitim çalışmalarını bu doğrultuda bilgilendireceklerini kaydetti.
Yiğit, bu eğitimi alan öğrencilerin diğer aile bireylerini de bilgilendireceğini dile getirerek, ve katkısı olacak. İlimizde bulunan 556 okulumuzda 133 bin öğrencimize bu eğitimleri güncel haliyle verip onları depreme ve afetlere hazırlıklı hale getirmek niyetindeyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz hem deprem anında hem de sonrasında ne yapacaklarının bilincinde olacaklar." ifadelerini kullandı.
"Elazığ'daki bütün okullarda bu eğitimleri vermekteyiz"
AKUB üyesi Suat Toksöz eğitim çalışanları olarak gönüllülük esasına dayanarak bu hizmeti verdiklerini belirtti.
Afetin hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Toksöz, "Öğrencilerimizin afetlerde ilk yardım ve psikolojik olarak durumu yönetebilmeleri konusunda hazırlıklı olmaları için çalışıyoruz. Elazığ'daki bütün okullarda bu eğitimleri vermekteyiz. 2020 depremine hazırlıksız yakalanmıştık. 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise AFAD ile birlikte çalışmalara katıldık. Ekibimiz sahada psikolojik destek de verdi, depremin ilk 3 gününde 380 çadır kurdu. Eğitimin devam etmesi için de çadır kurduk, gıda yardımlarında bulunduk." diye konuştu.
Öğrencilerden Kemal Yıldızhan, verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek, hem deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hem de ilk yardım konusunda bilgi sahibi olduklarını aktardı.
İrem Kalkancı, depremlerin meydana geldiği bir kentte yaşadıklarını ifade ederek, bu eğitim ile olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları için bilgilendirildiklerini anlattı.
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